長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章
「川習會」今（30）日上午在南韓釜山舉行，網友翻出2017年11月9日美國總統川普訪問北京時的兩人合照，對比今天釜山「川習會」。發現中國大陸國家主席習近平似乎長高了，與川普在釜山會談時兩人握手照片，幾乎沒有身高差。但2017年的合照明顯看出習近平比川普矮了一些。
網友討論指出，根據資料，川普身高約190公分，習近平178公分或180公分。習近平站在川普身邊，理應有身高差距。有人認為，或許有意識到這次峰會氣勢上不能矮人一截，習近平有在鞋子裡做文章，以致於看起來兩人身高沒有太大差別。
