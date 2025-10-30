滿分10分給川習會打12分 川普：一次巨大的成功

中美元首會晤結束。被問及會晤從1到10分打多少分時，美國總統川普回答：12分。他說，中國承諾將購買大量美國大豆，立即開始採購，且稀土問題「來自中國的阻礙已經不存在」。

綜合路透、彭博社和英國國家廣播電台（BBC）報導，川普30日在離開韓國的空軍一號飛機上受訪時說，這次會晤是「一次巨大的成功」。

韓國釜山會談是川普和習近平自2019年以來的首次會晤，也為川普旋風式亞洲行畫上句號。

川普說，他當天與中國達成協議，包括下調芬太尼關稅，以換取北京恢復購買美國大豆、保持稀土出口暢通，並打擊芬太尼的非法交易等。

他說，所有與稀土相關的問題都得到解決，「來自中國的阻礙已經不存在」。但未透露更多細節。

截至午盤，中證稀土產業指數（CSI Rare Earth Industry Index）上漲超過2%，創近期新高。

川普說，中國承諾將購買大量美國大豆，立即開始採購，但他未透露具體採購數量。

川普也提到，北京將與輝達執行長黃仁勳舉行會談，美國則在會談中「扮演類似裁判的角色」。

他說，會談不涉及輝達最先進的人工智慧晶片Blackwell晶片，但未進一步透露會談具體細節。

不過，川普補充說，中國下來與黃仁勳的會談將涉及大量晶片交易，「這對我們來說是好事。」