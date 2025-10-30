滿分10分給川習會打12分 川普：一次巨大的成功
中美元首會晤結束。被問及會晤從1到10分打多少分時，美國總統川普回答：12分。他說，中國承諾將購買大量美國大豆，立即開始採購，且稀土問題「來自中國的阻礙已經不存在」。
綜合路透、彭博社和英國國家廣播電台（BBC）報導，川普30日在離開韓國的空軍一號飛機上受訪時說，這次會晤是「一次巨大的成功」。
韓國釜山會談是川普和習近平自2019年以來的首次會晤，也為川普旋風式亞洲行畫上句號。
川普說，他當天與中國達成協議，包括下調芬太尼關稅，以換取北京恢復購買美國大豆、保持稀土出口暢通，並打擊芬太尼的非法交易等。
他說，所有與稀土相關的問題都得到解決，「來自中國的阻礙已經不存在」。但未透露更多細節。
截至午盤，中證稀土產業指數（CSI Rare Earth Industry Index）上漲超過2%，創近期新高。
川普說，中國承諾將購買大量美國大豆，立即開始採購，但他未透露具體採購數量。
川普也提到，北京將與輝達執行長黃仁勳舉行會談，美國則在會談中「扮演類似裁判的角色」。
他說，會談不涉及輝達最先進的人工智慧晶片Blackwell晶片，但未進一步透露會談具體細節。
不過，川普補充說，中國下來與黃仁勳的會談將涉及大量晶片交易，「這對我們來說是好事。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言