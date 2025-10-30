快訊

NewJeans一審敗訴！堅稱「信賴完全破裂」絕不回ADOR 火速提上訴

離婚協商談不攏才浮上檯面！傳范姜彥豐求償1200萬 粿粿只願付500萬

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

川習會沒談台灣！旅美學者分析「真正目的」 雙方進入帶笑的冷戰階段

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平「川習會」今登場，會談歷時約一個半小時後結束。圖／路透社
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平「川習會」今登場，會談歷時約一個半小時後結束。圖／路透社

美國總統川普與中國國家主席習近平川習會」今登場，會談歷時約一個半小時後結束。旅美學者翁履中分析，芬太尼、大豆、稀土都是可交易的籌碼；但科技、軍事、台灣問題，才是無法交易的矛盾。這次川習會結構性矛盾完全沒動，短期止痛長期拉扯，經濟降溫政治升溫，雙方進入帶笑的冷戰階段。

美國德州山姆休士頓大學政治系副教授翁履中指出，這場川習會氣氛看似熱絡，實則更像一場確認會，而不是試圖「突破」的峰會。川普需要「交出外交成績單」，習近平則希望釋出善意、穩定市場，但不讓步；結果是兩人都各取所需，拿回一些政治資本，但真正的結構性矛盾完全沒動。

翁履中分析，美國毒品問題嚴重，芬太尼已成為選戰焦點，而中國是主要化學原料來源國，這次川普以「減關稅」交換北京「強化管制」，對川普而言可被包裝成「讓中國讓步」的外交成就，但這只是象徵性的動作，中國早已設立芬太尼出口監管制度。

翁履中說，北京這次配合大豆、稀土，前者大豆採購是低成本的政治禮物，能滿足川普農業州選票，卻不傷中國戰略；稀土出口鬆綁則是信號型操作，先穩住市場、緩解緊張，但北京保留隨時再收緊的彈性，這樣的手法是北京慣用的戰略退半步模式「表面妥協，實質維持主導權。」

「北京給了川普一點面子，卻沒給他真正的籌碼。」翁履中指出，台灣議題沒說出口，不代表不存在，雖然官方說法是台灣被排除在談判桌之外，但了解中美互動的人來說，不談本身就是一種信號。對北京而言，當前首要任務是穩定交流氣氛、重塑國際信任，對自身國力更有信心，不急著拿台灣議題開刀；對川普而言，台灣是高風險、低收益話題，一旦處理不好，會得罪北京、又引起台北緊張，不如避談。

翁履中認為，美中雙方選擇「經濟優先、政治延後」互動，是一種暫時的戰略冷卻。北京要維穩市場，華府要避免摩擦，這次川習會的真正目的是止血不對抗、降溫不退讓。但北京的沉默，也可能是一種戰略耐心。未必是退縮，而是選擇等對手自亂。

翁履中說，中國戰略節奏進入「穩步推進」階段，或許等美國陷入內部政治混亂或選舉焦慮，再提出要求，籌碼反而更大。因此中國不提台灣，不是放棄，而是把這張牌留到更有利時刻。翁履中為睽違6年的川習會下註解「短期止痛，長期拉扯；經濟降溫，政治升溫。」這場競爭沒有結束，也不太可能這麼快分出高下，但雙方進入帶笑的冷戰階段，川習各自笑容背後，盤算的都是雙方該如何延續這場拉鋸。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

美國山姆休士頓大學政治系副教授翁履中。圖／聯合報資料照片
美國山姆休士頓大學政治系副教授翁履中。圖／聯合報資料照片

川習會 川普 習近平 美國 芬太尼 台灣議題 翁履中

延伸閱讀

WSJ：川普正在「以自己的方式」重建美中關係 目標川習明年互訪

初期不對盤 如今黃仁勳獲川普一再讚揚 顯示在川普重振美國的地位

奈及利亞諾貝爾文學獎得主：我批評川普「簽證被吊銷了」

原本要審宴會廳凱旋門計畫…白宮「藝術委員會」6人全遭解雇

相關新聞

川普亞洲行畫下句點！旋風造訪三國簽多項協議 成果一次看

美國總統川普30日結束出訪馬來西亞、日本與南韓共三國的行程，除了參加第13屆美國－東協領導人峰會，並與中國國家主席習近平...

川習會未談台灣？新華社通稿陸方「隻字未提1詞」僅稱中美應算大帳

大陸國家主席習近平30日上午在韓國釜山與美國總統川普舉行會晤。據新華社30下午2時許發布的新聞通稿，習近平呼籲，中美「雙...

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

「川習會」今（30）日上午在南韓釜山舉行，網友翻出2017年11月9日美國總統川普訪問北京時的兩人合照，對比今天釜山「川...

川習會前夕…大陸恢復購美國黃豆 川普預告降芬太尼相關關稅

美國總統川普與中國國家主席習近平今天會面，就在「川習會」登場前夕，外媒報導，中國大陸將恢復採購美國黃豆，被視為中美貿易戰出現緩和跡象的最新訊號。川普昨天預告，兩人會面預計將下調對中國的芬太尼相關關稅，有望解決「許多問題」；華爾街日報也報導，北京若採取行動，減少製作芬太尼的先驅化學物質出口，美國原本對中國商品課徵百分之廿芬太尼相關關稅可望減半。知情人士也說，美中將相互調降船隻港口費。

川習會落幕後...美中貿易熱戰結束 長期冷戰繼續打

彭博資訊經濟學家評論指出，川習會在良好氣氛下落幕，美國與中國大陸的貿易熱戰似已結束，但長期冷戰仍不可免。不過，短期而言，...

市場怎麼看川習會？分析師：似戰術性休戰 恐虎頭蛇尾

中美元首會晤結束，美國總統川普在會談後宣布稀土、關稅等議題的結果。路透報導稱，市場對此反應平淡，分析指出，這看起來像是戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。