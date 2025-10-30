川習會市場怎麼看？分析師：似戰術性暫停

快訊

中央社／ 台北30日電

川習會今天登場，美國總統川普會後宣布稀土、關稅等議題的結果。路透社指市場對此反應平淡，有分析稱「這看起來像是戰術性暫停，而非戰略上的突破」。

川普上午在韓國釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會談，為時1小時40分鐘，這是川普重返白宮以來首趟亞洲行的重頭戲，也是川普與習近平兩國元首自2019年日本20國集團（G20）峰會以來首次面對面會晤。會談場地位於金海空軍基地內，是一座位於釜山金海國際機場邊緣的韓國空軍基地。

川普在會談後宣布稀土、關稅等議題的結果。據路透社，馬來亞銀行證券駐新加坡大宗經紀業務交易主管Tareck Horchani指出，中美貿易休戰很可能會被視為一種緩解性反彈，而非結構性重啟。

Tareck Horchani說，當這種休戰發生時，雙方首先強調的領域之一是農業，這是美國的政治敏感領域，因為農民是重要票倉。整體來說，這次會談結果看起來像是一次戰術性暫停，而不是戰略上的突破，技術、供應鏈和稀土方面的緊張局面仍未解決。

KENANGA投資銀行駐吉隆坡分析師MuhammadSAIFUDIN BIN SAPUAN也認為這屬於戰術性的停頓，而非結構性的轉變，因為雙方可能都想緩和緊張局勢；但休戰將有助於在短期內穩定全球情緒和貿易預期，而讓全球需求和供應鏈形勢得到緩解，「儘管如此，我們仍然認為，中美之間的結構性脫鉤將繼續左右長期前景」。

香港金利豐證券研究部執行董事黃徳幾則認為，市場已經消化了大部分利多因素，事情的發展可能會有些「虎頭蛇尾」。

川普今天離開釜山後在空軍一號上向媒體表示，與習近平會面後，雙方就關鍵稀土供應達成為期一年的協議，將每年重新協商；中國將立即大量地採購美國黃豆與其他農產品；他並把對中國與芬太尼相關的關稅由20%調降至10%。

川習會 川普 習近平

