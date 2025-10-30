川普說川習會「非常棒」兩人談了些什麼？七大重點一次看

美國總統川普與中國國家主席習近平的「川習會」30日在釜山登場，會談歷時約一個半小時後結束。川普登上空軍一號返回華府，機上接受採訪時，形容與習近平舉行了一場「非常棒（amazing）的會晤」，同時透露了兩人會談的議題。

以下為川普透露的重點：

雙方談話氣氛良好：

川普說：「我想，如果以0到10分來衡量，10分是最好的，但我會給這次會晤打12分。」「你知道，整個關係都非常非常重要。我認為這次會晤非常好。」

調降對中國關稅：

川普宣布立即把對中國大陸的芬太尼關稅從20%降至10%，表示他認為習近平非常努力阻止芬太尼氾濫的問題。川普補充說，對中國進口商品的關稅將從57%降至47%。

稀土：

川普說，稀土問題已經被解決，稀土不會再有「阻礙」，這是一份為期一年的協議，將會延長。

採購美國黃豆：

川普表示，中國將立即開始採購美國黃豆，但沒有透露採購數量等細節。

晶片：

川普表示，「我們確實討論過晶片問題，他們將與輝達以及其他公司洽談晶片採購事宜」。但他澄清，雙方沒有討論到輝達最先進的Blackwell晶片。

美中元首預定未來一年內互訪：

川普說，他計劃於4月訪問中國，而習近平將於明年稍晚訪問美國。

未談台灣，但談了烏克蘭：

川普說，與習近平的會談中沒有提到台灣問題，但兩人將合作推動烏克蘭問題取得進展。

川普表示，雙方將取消船舶關稅和相關費用。