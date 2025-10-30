川習談什麼一次看！川普：滿分10分「有12分」 對中關稅降至47%

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普與中國國家主席習近平30日在南韓結束會談。路透
川習會結束後，美國總統川普在空軍一號發表音訊談話，他形容這次會談「滿分10分有12分之高」，並與中國國家主席習近平「達成共識」，預計很快簽署協議。以下是根據川普透露，美中在會中談及的議題。

對中關稅降至47% 稀土管制延1年達共識

路透報導，川普表示，鑑於習近平「非常努力」阻止芬太尼流入美國，美國決定將針對芬太尼的關稅從20%立即減少至10%，並補充說，對中國進口商品徵收的關稅將從57%下調至47%。

川普證實，中國已同意暫停實施稀土出口管制政策1年，有效消除這個「路障」。他稱，「這是一項1年協議，1年後我們會再延長1年」。

川普表示，他將暫緩對中國製造或中國擁有的船舶在進入美國時的高額港口費相關計畫。

未提及輝達Blackwell晶片

根據衛報，川普說，他與習近平討論中國購買輝達晶片的問題，但美方角色是「仲裁者或裁判」。當被問及是否會允許輝達出售最新的Blackwell晶片給中國時，川普回應：「我們沒有談到Blackwell，這是昨天才剛提起的……但我們談到了很多晶片，很多很多的晶片。這對我們是好事。」

沒談台灣烏克蘭

問及是否談論台灣，川普表示：「台灣根本沒有被提起，實際上並未討論台灣。」

不過，川普證實，會中「確實提及」烏克蘭戰爭，並表示美中「將合作阻止更多人喪命」。他補充說，「雙方陷入戰鬥，有時候你得讓他們打，也許這就是現實。瘋狂的事。」

恢復核試驗

當被問及宣布美國將重啟核武試驗的原因時，川普並未正面回答促使他作出這項決定的原因，但暗示此舉與中國無關，「這和其他國家有關，」但未具名指出任何國家，他說「他們似乎都在進行核試驗。」

紐時引述，部分核科學家指出，川普宣布要與其他國家「在同等基礎上」展開測試，指的應該是投射系統（delivery systems）測試，這是俄羅斯正進行的計畫，而非核彈頭試爆。美國前洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory）主任海克（Siegfried Hecker）表示：「這些並不是核試驗。美國若要真正進行核試，需要相當長的時間準備。」

未提TikTok協議

南華早報報導，川普在空軍一號上的簡報未提及美中關於TikTok「不賣就禁」的收購交易。美國財政部長貝森特曾說，TikTok交易最快可能在30日完成。

