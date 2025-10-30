川習會1小時40分結束 川普：沒和習近平談到台灣

美國總統川普表示，在剛結束的與大陸國家主席習近平的會晤中，沒談到台灣課題。

川普星期四（10月30日）與習近平在月南韓釜山進行了1小時40分鐘的會晤。川普隨後在離開韓國的空軍一號飛機上受訪時數次表示，兩人的談話未涉及台灣課題。

中美元首會晤前傳出北京試圖說服川普表態反對台獨，或是美國智庫、媒體提出避免讓台灣問題成為中美衝突的導火線，都令「棄台論」觀點再次發酵，引發台灣輿論對習特會產生焦慮。

大陸外交部29日證實，習近平星期四在韓國釜山與川普會面。這是川普重新執政後，兩人首度面對面會談，外界預料台灣問題將是必談議程。

據新加坡聯合早報，早在一個月前，便陸續有多家美國媒體預料，習近平已不再滿足於「不支持台灣獨立」的美國一中政策表述，加上美國國務院2月更新官網的美台關係現況時，刪除美國長年以來的立場「不支持台獨」等，很可能促使習近平要求川普表態「反對台獨」。

在川習會登場前夕，美國國家廣播公司（NBC News）10月28日引述多名知情人士透露，白宮內部氣氛緊繃，一些幕僚已建議川普勿為了迎合北京而改變對台政策；但他們又透露，一心追求與中國達成協議的川普，恐怕置若罔聞，甚或以更曖昧的語言重新詮釋美方立場。

川普上星期五（10月24日）從美國啟程展開第二任總統任內首次亞洲行時，則向媒體證實會與習近平談到台灣。川普當時更強調，他很尊重台灣。