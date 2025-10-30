快訊

川習會1小時40分結束 川普：沒和習近平談到台灣

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
美國總統川普（左）30日和大陸國家主席習近平在韓國釜山空軍基地奈良丸接待大廳會談後走出。（歐新社）
美國總統川普表示，在剛結束的與大陸國家主席習近平的會晤中，沒談到台灣課題。

川普星期四（10月30日）與習近平在月南韓釜山進行了1小時40分鐘的會晤。川普隨後在離開韓國的空軍一號飛機上受訪時數次表示，兩人的談話未涉及台灣課題。

中美元首會晤前傳出北京試圖說服川普表態反對台獨，或是美國智庫、媒體提出避免讓台灣問題成為中美衝突的導火線，都令「棄台論」觀點再次發酵，引發台灣輿論對習特會產生焦慮。

大陸外交部29日證實，習近平星期四在韓國釜山與川普會面。這是川普重新執政後，兩人首度面對面會談，外界預料台灣問題將是必談議程。

據新加坡聯合早報，早在一個月前，便陸續有多家美國媒體預料，習近平已不再滿足於「不支持台灣獨立」的美國一中政策表述，加上美國國務院2月更新官網的美台關係現況時，刪除美國長年以來的立場「不支持台獨」等，很可能促使習近平要求川普表態「反對台獨」。

川習會登場前夕，美國國家廣播公司（NBC News）10月28日引述多名知情人士透露，白宮內部氣氛緊繃，一些幕僚已建議川普勿為了迎合北京而改變對台政策；但他們又透露，一心追求與中國達成協議的川普，恐怕置若罔聞，甚或以更曖昧的語言重新詮釋美方立場。

川普上星期五（10月24日）從美國啟程展開第二任總統任內首次亞洲行時，則向媒體證實會與習近平談到台灣。川普當時更強調，他很尊重台灣。

