川普稱昨天晚宴和加拿大總理卡尼「相談甚歡」
美國總統川普表示，他周三和加拿大總理卡尼「相談甚歡」，美加之間最近又再緊繃的貿易齟齬似一掃而空，
川普周四在結束南韓行程、搭乘空軍一號離境時這麼說。他此行是為出席亞太經合會（APEC）高峰會。周三晚間的APEC晚宴上，川普和卡尼同桌而坐。
川普對記者說：「我昨晚和他談得很愉快。」
川普因加拿大安大略省播放一支批評他關稅政策的廣告感到不滿。這支廣告引用了前總統雷根的電台演說。川普指控加拿大及卡尼企圖影響美國最高法院，最高法院下周將審理他對外國貨品課徵關稅是否合法一案。
川普本周一談到卡尼時還說：「我不想和他會面。不，我暫時不會和他們見面。我對目前和加拿大的協議很滿意，就照現在的情況走下去。」
卡尼本周在馬來西亞受訪時則表示，加拿大「已隨時準備好在適當時機恢復與美方的貿易談判」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言