川普稱昨天晚宴和加拿大總理卡尼「相談甚歡」

美國總統川普表示，他周三和加拿大總理卡尼「相談甚歡」，美加之間最近又再緊繃的貿易齟齬似一掃而空，

川普周四在結束南韓行程、搭乘空軍一號離境時這麼說。他此行是為出席亞太經合會（APEC）高峰會。周三晚間的APEC晚宴上，川普和卡尼同桌而坐。

川普對記者說：「我昨晚和他談得很愉快。」

川普因加拿大安大略省播放一支批評他關稅政策的廣告感到不滿。這支廣告引用了前總統雷根的電台演說。川普指控加拿大及卡尼企圖影響美國最高法院，最高法院下周將審理他對外國貨品課徵關稅是否合法一案。

川普本周一談到卡尼時還說：「我不想和他會面。不，我暫時不會和他們見面。我對目前和加拿大的協議很滿意，就照現在的情況走下去。」

卡尼本周在馬來西亞受訪時則表示，加拿大「已隨時準備好在適當時機恢復與美方的貿易談判」。