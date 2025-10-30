川習會談判100分鐘結束！時間比以往短 川普已搭空軍一號返美
美國總統川普與中國國家主席習近平30日在南韓舉行會談，中國央視稍早報導，川普與習近平的會談已結束，歷時約1小時40分鐘。會後兩人沒有發言，川普先送習近平坐上專車後，隨即搭空軍一號返回美國。
根據現場直播畫面，川習會結束後，兩人微笑步出金海空軍基地，再次握手道別。川普在習近平上車前低聲說了幾句話，隨後目送對方離開。美國國務卿魯比歐在離場時也露出笑容。
川普也已登上空軍一號專機，啟程返回美國。
南華早報報導，這場峰會時間略短於歷次兩國領袖在多邊會議期間舉行的高層會晤。過去在APEC或G20期間的會談往往超過2小時，有些甚至長達4小時。
根據白宮先前發布的行程，川普預定於當地時間下午12時55分離開南韓，預計美東時間30日下午3時5分抵達白宮，並於當日下午5時30分出席萬聖節慶祝活動。
.@POTUS shakes hands with China's President Xi after their historic meeting in South Korea. pic.twitter.com/O3DOxWIJ7d— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 30, 2025
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言