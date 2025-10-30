快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普與中國國家主席習近平結束會談。路透
美國總統川普與中國國家主席習近平30日在南韓舉行會談，中國央視稍早報導，川普與習近平的會談已結束，歷時約1小時40分鐘。會後兩人沒有發言，川普先送習近平坐上專車後，隨即搭空軍一號返回美國。

根據現場直播畫面，川習會結束後，兩人微笑步出金海空軍基地，再次握手道別。川普在習近平上車前低聲說了幾句話，隨後目送對方離開。美國國務卿魯比歐在離場時也露出笑容。

川普也已登上空軍一號專機，啟程返回美國。

南華早報報導，這場峰會時間略短於歷次兩國領袖在多邊會議期間舉行的高層會晤。過去在APEC或G20期間的會談往往超過2小時，有些甚至長達4小時。

根據白宮先前發布的行程，川普預定於當地時間下午12時55分離開南韓，預計美東時間30日下午3時5分抵達白宮，並於當日下午5時30分出席萬聖節慶祝活動。

日媒：高市告知川普　日本將繼續進口俄國天然氣

川習會2基調揭幕 川普、習近平緊繃神情中「朋友相會」

川習會之前的施壓籌碼？川普突發宣布「美國重啟核武試驗」

川習會開場友善但「難掩緊繃」！外媒：凸顯峰會重要性與壓力

川習會談判100分鐘結束！時間比以往短 川普已搭空軍一號返美

美國總統川普與中國國家主席習近平30日在南韓舉行會談，中國央視稍早報導，川普與習近平的會談已結束，歷時約1小時40分鐘。...

川習會開場友善但「難掩緊繃」！外媒：凸顯峰會重要性與壓力

川習會正式登場，根據外媒記者觀察，一開始的幾分鐘「氣氛緊繃」，兩人握手時幾乎由川普發言，習近平則相對沉默。川普稱與習近平...

川習會前來一發？川普宣告重啟核試驗意在施壓中俄嗎

「川習會之前的發文宣告，意在向習近平、普丁施壓？」正在進行亞洲訪問之旅的美國總統川普，於台灣時間10月30日上午突發宣布「美國要重啟核武試驗」。這不僅是美國從1992年以來相隔33年的宣告重啟，川普宣布的時間正是在國際矚目的川習會發生前一個小時，引起外界揣測川普的用意，是否帶有增加施壓籌碼的意味。而在此之前，俄羅斯總統普丁才在10月26日宣布成功試射海燕核動力巡弋飛彈，川普對於俄國聲稱「確保國安」的試射理由不以為然；而到今日的川普宣布重啟試驗，可能也有在川習會時牽制俄羅斯的用意。

川習會前夕…大陸恢復購美國黃豆 川普預告降芬太尼相關關稅

美國總統川普與中國國家主席習近平今天會面，就在「川習會」登場前夕，外媒報導，中國大陸將恢復採購美國黃豆，被視為中美貿易戰出現緩和跡象的最新訊號。川普昨天預告，兩人會面預計將下調對中國的芬太尼相關關稅，有望解決「許多問題」；華爾街日報也報導，北京若採取行動，減少製作芬太尼的先驅化學物質出口，美國原本對中國商品課徵百分之廿芬太尼相關關稅可望減半。知情人士也說，美中將相互調降船隻港口費。

川普稱昨天晚宴和加拿大總理卡尼「相談甚歡」

美國總統川普表示，他周三和加拿大總理卡尼「相談甚歡」，美加之間最近又再緊繃的貿易齟齬似一掃而空，

川習會2基調揭幕 川普、習近平緊繃神情中「朋友相會」

「川習會」於南韓釜山金海空軍基地舉行會，美國總統川普與中國國家主席習近平以「中美是朋友」及「中美將達成更多共識」2個基調為眾所矚目的「川習會」揭開序幕。

