川習會談判100分鐘結束！時間比以往短 川普已搭空軍一號返美

美國總統川普與中國國家主席習近平30日在南韓舉行會談，中國央視稍早報導，川普與習近平的會談已結束，歷時約1小時40分鐘。會後兩人沒有發言，川普先送習近平坐上專車後，隨即搭空軍一號返回美國。

根據現場直播畫面，川習會結束後，兩人微笑步出金海空軍基地，再次握手道別。川普在習近平上車前低聲說了幾句話，隨後目送對方離開。美國國務卿魯比歐在離場時也露出笑容。

川普也已登上空軍一號專機，啟程返回美國。

南華早報報導，這場峰會時間略短於歷次兩國領袖在多邊會議期間舉行的高層會晤。過去在APEC或G20期間的會談往往超過2小時，有些甚至長達4小時。

根據白宮先前發布的行程，川普預定於當地時間下午12時55分離開南韓，預計美東時間30日下午3時5分抵達白宮，並於當日下午5時30分出席萬聖節慶祝活動。

.@POTUS shakes hands with China's President Xi after their historic meeting in South Korea. pic.twitter.com/O3DOxWIJ7d — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 30, 2025