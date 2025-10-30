川習會2基調揭幕 川普、習近平緊繃神情中「朋友相會」

「川習會」於南韓釜山金海空軍基地舉行會，美國總統川普與中國國家主席習近平以「中美是朋友」及「中美將達成更多共識」2個基調為眾所矚目的「川習會」揭開序幕。

川習會正式登場，根據外媒記者觀察，一開始的幾分鐘「氣氛緊繃」，兩人握手時幾乎由川普發言，習近平相對沉默。川普稱與習近平是「朋友」，習近平談話強調「中美是朋友」。

川普與習近平30日於南韓釜山金海空軍基地舉行會晤。川普先行走出機艙，與習近平在鋪設紅毯的迎賓區握手，兩側分列美中兩國國旗。習近平表示，中美關係應確保走在正確的方向上，「中美應該是夥伴，也是朋友，這是歷史的啟示，也是現實的要求」。習近平對川普說：「我期待與你共同鞏固穩定的中美關係，並就兩國及全球的重要議題交換意見。」

外媒報導，習近平發言時神情嚴肅，面無表情。而此行大多時候顯得輕鬆自在的川普，今天早上神情明顯緊繃，凸顯川習會的重要性與壓力。

川普稱讚習近平「傑出且受人尊敬」，並形容他是「一個偉大國家的偉大領導人」。他說：「我們將展開一些討論，我想我們已經達成不少共識，接下來還會達成更多。」此話暗指美中高層官員於上周末舉行的貿易會談。

聯合報系特派記者在金海國際機場附近守候，有大批警力在機場旁的軍事基地外圍戒備，隔街有一名民眾駕駛貨車，頭戴美國空軍圖樣的鴨舌帽，站在車斗上揮舞美國國旗，用大聲公大喊「USA」、「獨裁者習近平滾出去、滾回你的國家」等，警方廣播稱該民眾沒有申請集會，要求其自行離開，雙方在現場僵持半小時後，該民眾駕車駛離。