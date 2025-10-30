聽新聞
快訊！川習會結束 時間僅1小時40分
據大陸央視新聞30日11時53分發布的快訊，大陸國家主席習近平在韓國釜山與美國總統川普會談已經結束，歷時約1小時40分鐘。
這次川習會較川普早前表示，可能達3、4個小時短了許多。
根據新華社發布的會談相片，此次陪同習近平與川普進行會談的中方官員包括：中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，外交部部長王毅，國務院副總理何立峰，國家發展和改革委員會主任鄭柵潔，商務部長王文濤，以及外交部副部長馬朝旭。
央視新聞報導，習近平30日上午乘專機抵達韓國釜山金海國際機場時，韓國外長趙顯等高層官員到場迎接。禮兵分列紅地毯兩側致敬，軍樂團演奏行進樂，機場並鳴放21響禮炮。
