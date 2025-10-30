快訊

獨／陸委會「六項精進措施」強化管理公務員赴陸港澳 將每年「抽查」

隻字未提台灣！川習會後新華社發布通稿 「中美不應陷入相互報復的惡性循環」

整理包／普發一萬銀行超狂加碼 抽機票、iPhone、11萬元現金優惠比一比

快訊！川習會結束 時間僅1小時40分

聯合報／ 大陸中心／即時報導
川習會談結束，歷時約1小時40分鐘，兩人一同步出會場。圖／路透
川習會談結束，歷時約1小時40分鐘，兩人一同步出會場。圖／路透

據大陸央視新聞30日11時53分發布的快訊，大陸國家主席習近平在韓國釜山與美國總統川普會談已經結束，歷時約1小時40分鐘。

這次川習會較川普早前表示，可能達3、4個小時短了許多。

根據新華社發布的會談相片，此次陪同習近平與川普進行會談的中方官員包括：中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，外交部部長王毅，國務院副總理何立峰，國家發展和改革委員會主任鄭柵潔，商務部長王文濤，以及外交部副部長馬朝旭。

央視新聞報導，習近平30日上午乘專機抵達韓國釜山金海國際機場時，韓國外長趙顯等高層官員到場迎接。禮兵分列紅地毯兩側致敬，軍樂團演奏行進樂，機場並鳴放21響禮炮。

備受矚目的川習會，接近中午時分已經結束。新華社
備受矚目的川習會，接近中午時分已經結束。新華社

川普亞洲行畫下句點！旋風造訪三國簽多項協議 成果一次看

美國總統川普30日結束出訪馬來西亞、日本與南韓共三國的行程，除了參加第13屆美國－東協領導人峰會，並與中國國家主席習近平...

川習會未談台灣？新華社通稿陸方「隻字未提1詞」僅稱中美應算大帳

大陸國家主席習近平30日上午在韓國釜山與美國總統川普舉行會晤。據新華社30下午2時許發布的新聞通稿，習近平呼籲，中美「雙...

川習談什麼一次看！川普：滿分10分「有12分」 對中關稅降至47%

川習會結束後，美國總統川普在空軍一號發表音訊談話，他形容這次會談「滿分10分有12分之高」，並與中國國家主席習近平「達成...

川習會談判100分鐘結束！時間比以往短 川普已搭空軍一號返美

美國總統川普與中國國家主席習近平30日在南韓舉行會談，中國央視稍早報導，川普與習近平的會談已結束，歷時約1小時40分鐘。...

川習會開場友善但「難掩緊繃」！外媒：凸顯峰會重要性與壓力

川習會正式登場，根據外媒記者觀察，一開始的幾分鐘「氣氛緊繃」，兩人握手時幾乎由川普發言，習近平則相對沉默。川普稱與習近平...

川習會前來一發？川普宣告重啟核試驗意在施壓中俄嗎

「川習會之前的發文宣告，意在向習近平、普丁施壓？」正在進行亞洲訪問之旅的美國總統川普，於台灣時間10月30日上午突發宣布「美國要重啟核武試驗」。這不僅是美國從1992年以來相隔33年的宣告重啟，川普宣布的時間正是在國際矚目的川習會發生前一個小時，引起外界揣測川普的用意，是否帶有增加施壓籌碼的意味。而在此之前，俄羅斯總統普丁才在10月26日宣布成功試射海燕核動力巡弋飛彈，川普對於俄國聲稱「確保國安」的試射理由不以為然；而到今日的川普宣布重啟試驗，可能也有在川習會時牽制俄羅斯的用意。

