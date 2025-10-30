快訊！川習會結束 時間僅1小時40分

「川習會之前的發文宣告，意在向習近平、普丁施壓？」正在進行亞洲訪問之旅的美國總統川普，於台灣時間10月30日上午突發宣布「美國要重啟核武試驗」。這不僅是美國從1992年以來相隔33年的宣告重啟，川普宣布的時間正是在國際矚目的川習會發生前一個小時，引起外界揣測川普的用意，是否帶有增加施壓籌碼的意味。而在此之前，俄羅斯總統普丁才在10月26日宣布成功試射海燕核動力巡弋飛彈，川普對於俄國聲稱「確保國安」的試射理由不以為然；而到今日的川普宣布重啟試驗，可能也有在川習會時牽制俄羅斯的用意。

2025-10-30 12:50