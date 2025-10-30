川習會開場友善但「難掩緊繃」！外媒：凸顯峰會重要性與壓力

川習會正式登場，根據外媒記者觀察，一開始的幾分鐘「氣氛緊繃」，兩人握手時幾乎由川普發言，習近平則相對沉默。川普稱與習近平是「朋友」，習近平談話則強調「中美應該是朋友」。

美國總統川普與中國國家主席習近平30日於南韓釜山金海空軍基地舉行會晤。川普先行走出機艙，與習近平在鋪設紅毯的迎賓區握手，兩側分列美中兩國國旗。

川普笑著說：「很高興再次見到你。我們這次會有非常成功的會談，我毫不懷疑」，並補充「但他是一位非常強硬的談判者，這可不容易。我們彼此非常熟悉」。

川普稱習近平是「朋友」，並表示：「能與我長期以來的朋友在一起，真是一種莫大的榮幸。」他還稱讚習近平「傑出且受人尊敬」，形容習是「偉大國家的偉大領導人」。

川普說，雙方將就多項議題展開討論，「我想我們已在許多方面取得共識，接下來還會再達成更多成果」。

紐時報導描述，川習會正式登場前幾分鐘氣氛緊繃。紅毯區握手時，川普幾乎主導全場，談論達成貿易協議的可能性，而習近平全程保持沉默。

根據彭博資訊，習近平以幾句友善開場白揭開川習會，表示「很高興再次與川普見面」，並強調共同引導「中美關係整體保持穩定」。他指出，作為世界前兩大經濟體，「雙方偶爾出現摩擦是正常的」，也坦言「我們不可能在所有事情上看法一致，這很正常」。

習近平進一步表示，中美關係應確保走在正確的方向上，「中美應該是夥伴，也是朋友，這是歷史的啟示，也是現實的要求」。最後，他對川普說：「我期待與你共同鞏固穩定的中美關係，並就兩國及全球的重要議題交換意見。」

BBC報導形容，習近平發言時神情嚴肅，面無表情。而此行大多時候顯得輕鬆自在的川普，今天早上神情明顯緊繃，凸顯川習會的重要性與壓力。