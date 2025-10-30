快訊

川習會開場友善但「難掩緊繃」！外媒：凸顯峰會重要性與壓力

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）30日在南韓舉行雙邊會談。法新社
川習會正式登場，根據外媒記者觀察，一開始的幾分鐘「氣氛緊繃」，兩人握手時幾乎由川普發言，習近平則相對沉默。川普稱與習近平是「朋友」，習近平談話則強調「中美應該是朋友」。

美國總統川普與中國國家主席習近平30日於南韓釜山金海空軍基地舉行會晤。川普先行走出機艙，與習近平在鋪設紅毯的迎賓區握手，兩側分列美中兩國國旗。

川普笑著說：「很高興再次見到你。我們這次會有非常成功的會談，我毫不懷疑」，並補充「但他是一位非常強硬的談判者，這可不容易。我們彼此非常熟悉」。

川普稱習近平是「朋友」，並表示：「能與我長期以來的朋友在一起，真是一種莫大的榮幸。」他還稱讚習近平「傑出且受人尊敬」，形容習是「偉大國家的偉大領導人」。

川普說，雙方將就多項議題展開討論，「我想我們已在許多方面取得共識，接下來還會再達成更多成果」。

紐時報導描述，川習會正式登場前幾分鐘氣氛緊繃。紅毯區握手時，川普幾乎主導全場，談論達成貿易協議的可能性，而習近平全程保持沉默。

根據彭博資訊，習近平以幾句友善開場白揭開川習會，表示「很高興再次與川普見面」，並強調共同引導「中美關係整體保持穩定」。他指出，作為世界前兩大經濟體，「雙方偶爾出現摩擦是正常的」，也坦言「我們不可能在所有事情上看法一致，這很正常」。

習近平進一步表示，中美關係應確保走在正確的方向上，「中美應該是夥伴，也是朋友，這是歷史的啟示，也是現實的要求」。最後，他對川普說：「我期待與你共同鞏固穩定的中美關係，並就兩國及全球的重要議題交換意見。」

BBC報導形容，習近平發言時神情嚴肅，面無表情。而此行大多時候顯得輕鬆自在的川普，今天早上神情明顯緊繃，凸顯川習會的重要性與壓力。

日本擬採購Ford F-150皮卡「討好」！ 川普喊讚，但分析指不實際

直播／川習峰會10時登場 兩國領導人專機與專車陸續抵達

「G2峰會將登場」！川普預告川習會 突發文提核武：中國5年內趕上美國

習近平專機即將抵達韓國釜山 預計10時與川普會面

川習釜山會登場 川普盛讚習近平為「偉大國家的偉大領導人」

美國總統川普與中國國家主席習近平30日於南韓釜山金海空軍基地舉行會晤，雙方在會前分別發表開場談話。CNN報導，率先開口的...

CNN：台灣憂美支持動搖 考慮換駐美代表加強與川普圈子互動

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平30日將在南韓釜山舉行全球矚目的川習會。CNN報導，儘管美方資深官員相信川普不會在會...

川習會前夕…大陸恢復購美國黃豆 川普預告降芬太尼相關關稅

美國總統川普與中國國家主席習近平今天會面，就在「川習會」登場前夕，外媒報導，中國大陸將恢復採購美國黃豆，被視為中美貿易戰出現緩和跡象的最新訊號。川普昨天預告，兩人會面預計將下調對中國的芬太尼相關關稅，有望解決「許多問題」；華爾街日報也報導，北京若採取行動，減少製作芬太尼的先驅化學物質出口，美國原本對中國商品課徵百分之廿芬太尼相關關稅可望減半。知情人士也說，美中將相互調降船隻港口費。

川習會前氣氛謹慎 專家：不必期待突破、重點在後續談判

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平將於30日上午在南韓釜山會晤，目標是為日益緊張的雙邊關係降溫。NBC新聞報導，兩人預...

川習會已結束 歷時約1小時40分鐘

根據中國央視報導，川習會已結束，歷時約1小時40分鐘。

