怕川普被習近平耍了 博明：憂美國開放出口高階晶片

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
現任史丹佛大學胡佛研究所訪問學者博明曾任川普第一任副國家安全顧問。(美聯社)

美國總統川普30日與中國國家主席習近平見面，美國前白宮副國家安全顧問、現華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）中國計畫主席博明（Matt Pottinger）撰文，擔心川普若鬆綁出口管制，開放高階晶片進入中國市場，可能就中了習近平的計。

美國山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中則評論說，美中科技與戰略實力的黃金交叉點，恐怕已非假設，而是逼近的現實。

博明29日以「川普是不是被習近平耍了？」為題撰文表示，北京正利用稀土出口管制，希望讓川普取消關稅，並鬆綁高階晶片和相關生產設備的出口管制。

雖然華盛頓方面目前尚未在這項美國最重要的籌碼讓步，但川普在川習會前似乎正在考慮向中國出售高階晶片，指這樣的結果不但等於美國在貿易上投降，也等於放棄美國的科技優勢。

博明指出，川普正在考慮開放輝達出售先進的Blackwell B30A晶片；博明說這個晶片的效能不但比現階段開放給中國的晶片高出12倍，且2個B30A晶片的效能就等於輝達最先進的B300晶片。

博明說，今年夏天才離開美國國務院的科技與國家安全專家麥奎爾（Chris McGuire）向他形容，如果川普開放B30A晶片出口到中國，等於美國已經解除對中國的晶片出口管制，美國不但會失去運算能力的優勢，也會放棄在人工智慧（AI）發展上的優勢。

博明說，川普沒有意識到Blackwell晶片的重要性，反倒希望用來交換減少美國對中國的貿易赤字；如果川普當真開放出口這些高端晶片給中國，將加速中國企業設計出足以趕上輝達產品的晶片。

博明說，中國日前祭出的稀土出口管制，意在凸顯中國有讓美國去軍事化、產業空洞化的武器，不過要是川普放棄管制輝達的先進晶片，習近平根本不需要管制稀土的出口。

對此，翁履中評論說，博明的觀察折射出今日華府決策圈內部的結構性焦慮——美中科技與戰略實力的黃金交叉點，恐怕已非假設，而是逼近的現實。

翁履中認為說，博明最擔憂的是川普與其團隊當前展現出的「重交易、輕戰略」傾向，指川普若開放高階晶片出口，雖然可能在短期內緩和貿易數字，卻極可能讓中國在AI與軍事運算能力上實現「技術跳躍」；許多中國科技機構正在等待一個政策破口，以合法取得先進晶片、逆向工程並快速升級，而放行Blackwell B30A，極可能就是那個破口。

翁履中認為說，美中全面競爭邁入高張力的新階段中，台灣不會是主軸。對博明而言，台灣是否被「交易」並非核心問題，真正的風險在於，若美國在科技與戰略層面持續讓步，一旦華府喪失科技主導與戰略控制權，台灣的國際處境也將陷入結構性邊緣化。屆時，北京毋須動武，即可透過經濟、科技與國際話語權，對台施加更大壓力。

翁履中指出，博明的文章也凸顯出另一個更嚴肅的問題，就是包括他在內的專家，似乎也無力提出逆轉現狀的具體方案，博明唯一強調的是：不能解除對高階晶片的出口管制。

根據其分析，只要出口持續受限，中國最快也要等到川普任期結束前才有可能在晶片設計上趕上美國，但是一旦解禁，中國的AI與科技產業可能在川普任內就完成超越。

翁履中說，這種情境所揭示的，不僅是差距極小的技術競爭，而是一個臨近戰略黃金交叉點的全球格局變動，而博明擔心川普只在意「他任內」的領先與勝利，而不在乎美國在他卸任後是否還能維持領先優勢，指這正是川普式交易外交最被詬病的短視所在。

