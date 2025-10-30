怕川普被習近平耍了 博明：憂美國開放出口高階晶片

美國總統川普30日與中國國家主席習近平見面，美國前白宮副國家安全顧問、現華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）中國計畫主席博明（Matt Pottinger）撰文，擔心川普若鬆綁出口管制，開放高階晶片進入中國市場，可能就中了習近平的計。

美國山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中則評論說，美中科技與戰略實力的黃金交叉點，恐怕已非假設，而是逼近的現實。

博明29日以「川普是不是被習近平耍了？」為題撰文表示，北京正利用稀土出口管制，希望讓川普取消關稅，並鬆綁高階晶片和相關生產設備的出口管制。

雖然華盛頓方面目前尚未在這項美國最重要的籌碼讓步，但川普在川習會前似乎正在考慮向中國出售高階晶片，指這樣的結果不但等於美國在貿易上投降，也等於放棄美國的科技優勢。

博明指出，川普正在考慮開放輝達出售先進的Blackwell B30A晶片；博明說這個晶片的效能不但比現階段開放給中國的晶片高出12倍，且2個B30A晶片的效能就等於輝達最先進的B300晶片。

博明說，今年夏天才離開美國國務院的科技與國家安全專家麥奎爾（Chris McGuire）向他形容，如果川普開放B30A晶片出口到中國，等於美國已經解除對中國的晶片出口管制，美國不但會失去運算能力的優勢，也會放棄在人工智慧（AI）發展上的優勢。

博明說，川普沒有意識到Blackwell晶片的重要性，反倒希望用來交換減少美國對中國的貿易赤字；如果川普當真開放出口這些高端晶片給中國，將加速中國企業設計出足以趕上輝達產品的晶片。

博明說，中國日前祭出的稀土出口管制，意在凸顯中國有讓美國去軍事化、產業空洞化的武器，不過要是川普放棄管制輝達的先進晶片，習近平根本不需要管制稀土的出口。

對此，翁履中評論說，博明的觀察折射出今日華府決策圈內部的結構性焦慮——美中科技與戰略實力的黃金交叉點，恐怕已非假設，而是逼近的現實。

翁履中認為說，博明最擔憂的是川普與其團隊當前展現出的「重交易、輕戰略」傾向，指川普若開放高階晶片出口，雖然可能在短期內緩和貿易數字，卻極可能讓中國在AI與軍事運算能力上實現「技術跳躍」；許多中國科技機構正在等待一個政策破口，以合法取得先進晶片、逆向工程並快速升級，而放行Blackwell B30A，極可能就是那個破口。

翁履中認為說，美中全面競爭邁入高張力的新階段中，台灣不會是主軸。對博明而言，台灣是否被「交易」並非核心問題，真正的風險在於，若美國在科技與戰略層面持續讓步，一旦華府喪失科技主導與戰略控制權，台灣的國際處境也將陷入結構性邊緣化。屆時，北京毋須動武，即可透過經濟、科技與國際話語權，對台施加更大壓力。

翁履中指出，博明的文章也凸顯出另一個更嚴肅的問題，就是包括他在內的專家，似乎也無力提出逆轉現狀的具體方案，博明唯一強調的是：不能解除對高階晶片的出口管制。

根據其分析，只要出口持續受限，中國最快也要等到川普任期結束前才有可能在晶片設計上趕上美國，但是一旦解禁，中國的AI與科技產業可能在川普任內就完成超越。

翁履中說，這種情境所揭示的，不僅是差距極小的技術競爭，而是一個臨近戰略黃金交叉點的全球格局變動，而博明擔心川普只在意「他任內」的領先與勝利，而不在乎美國在他卸任後是否還能維持領先優勢，指這正是川普式交易外交最被詬病的短視所在。