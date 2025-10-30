美專家：川普視習近平為競爭企業負責人 釜山川習會難有「大交易」

美國總統川普與中國國家主席習近平正在南韓釜山金海空軍基地舉行會晤。NBC新聞報導指出，川普時常強調他與習近平之間的良好關係，對習近平的評價也比華府許多對中強硬派更為正面。

華府的對中強硬派普遍認為，習近平正企圖挑戰並取代美國的全球主導地位。然而，國際危機組織（International Crisis Group）美中研究與倡議資深顧問韋恩（Ali Wyne）指出：「川普似乎不把習近平視為帝國野心的化身，而是把他看作一家令人印象深刻的競爭企業負責人。」

韋恩表示，他不期待川習會有「任何特殊突破」或「任何重大驚喜」，最大的收穫可能是兩位領導人共同確認美中談判代表在吉隆坡達成的貿易休戰。他指出，過去幾個月美中雙方都向對方展示彼此能對經濟造成「重大傷害」，並表示：「我個人的希望是，川普總統和習主席能夠利用彼此的脆弱性，作為實現相互克制的契機。」

另外，新美國安全中心能源、經濟與安全計畫資深研究員兼主任季爾克里斯（Emily Kilcrease）也認為，這場川習會不太可能達成外界期待的「大交易」。

基爾克里斯說：「重要的是要說清楚，這次會議並不指望能解決美中經濟關係中的一些核心結構性問題」，包括中國過剩產能對美國與全球市場的衝擊、不公平貿易行為，以及長期懸而未決的智慧財產權爭議。她說：「我們談論的是，自川普政府開始以來，雙方在這種不斷升級的貿易戰中所採取措施的降級。」