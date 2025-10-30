快訊

快訊！川習會結束 時間僅1小時40分

川習會前來一發…川普宣告重啟核試驗意在施壓中俄嗎？

怕川普被習近平耍了 博明：憂美國開放出口高階晶片

聽新聞
0:00 / 0:00

美專家：川普視習近平為競爭企業負責人 釜山川習會難有「大交易」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）30日在南韓釜山金海國際機場會面前握手。美聯社
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）30日在南韓釜山金海國際機場會面前握手。美聯社

美國總統川普與中國國家主席習近平正在南韓釜山金海空軍基地舉行會晤。NBC新聞報導指出，川普時常強調他與習近平之間的良好關係，對習近平的評價也比華府許多對中強硬派更為正面。

華府的對中強硬派普遍認為，習近平正企圖挑戰並取代美國的全球主導地位。然而，國際危機組織（International Crisis Group）美中研究與倡議資深顧問韋恩（Ali Wyne）指出：「川普似乎不把習近平視為帝國野心的化身，而是把他看作一家令人印象深刻的競爭企業負責人。」

韋恩表示，他不期待川習會有「任何特殊突破」或「任何重大驚喜」，最大的收穫可能是兩位領導人共同確認美中談判代表在吉隆坡達成的貿易休戰。他指出，過去幾個月美中雙方都向對方展示彼此能對經濟造成「重大傷害」，並表示：「我個人的希望是，川普總統和習主席能夠利用彼此的脆弱性，作為實現相互克制的契機。」

另外，新美國安全中心能源、經濟與安全計畫資深研究員兼主任季爾克里斯（Emily Kilcrease）也認為，這場川習會不太可能達成外界期待的「大交易」。

基爾克里斯說：「重要的是要說清楚，這次會議並不指望能解決美中經濟關係中的一些核心結構性問題」，包括中國過剩產能對美國與全球市場的衝擊、不公平貿易行為，以及長期懸而未決的智慧財產權爭議。她說：「我們談論的是，自川普政府開始以來，雙方在這種不斷升級的貿易戰中所採取措施的降級。」

川習會 川普 習近平

延伸閱讀

美國33年來首度！川普下令「立即重啟」核試 紐時：時機詭異

川習釜山會登場 川普盛讚習近平為「偉大國家的偉大領導人」

直播／川習峰會10時登場 兩國領導人專機與專車陸續抵達

習近平專機即將抵達韓國釜山 預計10時與川普會面

相關新聞

川習釜山會登場 川普盛讚習近平為「偉大國家的偉大領導人」

美國總統川普與中國國家主席習近平30日於南韓釜山金海空軍基地舉行會晤，雙方在會前分別發表開場談話。CNN報導，率先開口的...

川習會開場友善但「難掩緊繃」！外媒：凸顯峰會重要性與壓力

川習會正式登場，根據外媒記者觀察，一開始的幾分鐘「氣氛緊繃」，兩人握手時幾乎由川普發言，習近平則相對沉默。川普稱與習近平...

CNN：台灣憂美支持動搖 考慮換駐美代表加強與川普圈子互動

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平30日將在南韓釜山舉行全球矚目的川習會。CNN報導，儘管美方資深官員相信川普不會在會...

川習會前夕…大陸恢復購美國黃豆 川普預告降芬太尼相關關稅

美國總統川普與中國國家主席習近平今天會面，就在「川習會」登場前夕，外媒報導，中國大陸將恢復採購美國黃豆，被視為中美貿易戰出現緩和跡象的最新訊號。川普昨天預告，兩人會面預計將下調對中國的芬太尼相關關稅，有望解決「許多問題」；華爾街日報也報導，北京若採取行動，減少製作芬太尼的先驅化學物質出口，美國原本對中國商品課徵百分之廿芬太尼相關關稅可望減半。知情人士也說，美中將相互調降船隻港口費。

川習會前氣氛謹慎 專家：不必期待突破、重點在後續談判

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平將於30日上午在南韓釜山會晤，目標是為日益緊張的雙邊關係降溫。NBC新聞報導，兩人預...

川習會2基調揭幕 川普、習近平緊繃神情中「朋友相會」

「川習會」於南韓釜山金海空軍基地舉行會，美國總統川普與中國國家主席習近平以「中美是朋友」及「中美將達成更多共識」2個基調為眾所矚目的「川習會」揭開序幕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。