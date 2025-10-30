快訊

快訊！川習會結束 時間僅1小時40分

川習會前來一發…川普宣告重啟核試驗意在施壓中俄嗎？

怕川普被習近平耍了 博明：憂美國開放出口高階晶片

川習釜山會登場 川普盛讚習近平為「偉大國家的偉大領導人」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）30日在南韓釜山金海國際機場舉行雙邊會晤前握手。路透
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）30日在南韓釜山金海國際機場舉行雙邊會晤前握手。路透

美國總統川普與中國國家主席習近平30日於南韓釜山金海空軍基地舉行會晤，雙方在會前分別發表開場談話。CNN報導，率先開口的川普盛讚他口中的「朋友」習近平，表示：「能與我長期以來的朋友在一起，真是一種莫大的榮幸。」

川普稱讚習近平「傑出且受人尊敬」，並形容他是「一個偉大國家的偉大領導人」。他說：「我們將展開一些討論，我想我們已經達成不少共識，接下來還會達成更多。」此話暗指美中高層官員於上周末舉行的貿易會談。

他說：「我們將建立長期而美好的關係，能有您在我們身邊是一種榮幸。」川普與習近平皆未接受媒體提問，會議也未對外開放。

川習會 川普 習近平

川習會開場友善但「難掩緊繃」！外媒：凸顯峰會重要性與壓力

川習會正式登場，根據外媒記者觀察，一開始的幾分鐘「氣氛緊繃」，兩人握手時幾乎由川普發言，習近平則相對沉默。川普稱與習近平...

CNN：台灣憂美支持動搖 考慮換駐美代表加強與川普圈子互動

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平30日將在南韓釜山舉行全球矚目的川習會。CNN報導，儘管美方資深官員相信川普不會在會...

川習會前夕…大陸恢復購美國黃豆 川普預告降芬太尼相關關稅

美國總統川普與中國國家主席習近平今天會面，就在「川習會」登場前夕，外媒報導，中國大陸將恢復採購美國黃豆，被視為中美貿易戰出現緩和跡象的最新訊號。川普昨天預告，兩人會面預計將下調對中國的芬太尼相關關稅，有望解決「許多問題」；華爾街日報也報導，北京若採取行動，減少製作芬太尼的先驅化學物質出口，美國原本對中國商品課徵百分之廿芬太尼相關關稅可望減半。知情人士也說，美中將相互調降船隻港口費。

川習會前氣氛謹慎 專家：不必期待突破、重點在後續談判

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平將於30日上午在南韓釜山會晤，目標是為日益緊張的雙邊關係降溫。NBC新聞報導，兩人預...

川習會2基調揭幕 川普、習近平緊繃神情中「朋友相會」

「川習會」於南韓釜山金海空軍基地舉行會，美國總統川普與中國國家主席習近平以「中美是朋友」及「中美將達成更多共識」2個基調為眾所矚目的「川習會」揭開序幕。

