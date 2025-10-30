川習釜山會登場 川普盛讚習近平為「偉大國家的偉大領導人」

美國總統川普與中國國家主席習近平30日於南韓釜山金海空軍基地舉行會晤，雙方在會前分別發表開場談話。CNN報導，率先開口的川普盛讚他口中的「朋友」習近平，表示：「能與我長期以來的朋友在一起，真是一種莫大的榮幸。」

川普稱讚習近平「傑出且受人尊敬」，並形容他是「一個偉大國家的偉大領導人」。他說：「我們將展開一些討論，我想我們已經達成不少共識，接下來還會達成更多。」此話暗指美中高層官員於上周末舉行的貿易會談。

他說：「我們將建立長期而美好的關係，能有您在我們身邊是一種榮幸。」川普與習近平皆未接受媒體提問，會議也未對外開放。