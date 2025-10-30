聽新聞
0:00 / 0:00
川習釜山會登場 川普盛讚習近平為「偉大國家的偉大領導人」
美國總統川普與中國國家主席習近平30日於南韓釜山金海空軍基地舉行會晤，雙方在會前分別發表開場談話。CNN報導，率先開口的川普盛讚他口中的「朋友」習近平，表示：「能與我長期以來的朋友在一起，真是一種莫大的榮幸。」
川普稱讚習近平「傑出且受人尊敬」，並形容他是「一個偉大國家的偉大領導人」。他說：「我們將展開一些討論，我想我們已經達成不少共識，接下來還會達成更多。」此話暗指美中高層官員於上周末舉行的貿易會談。
他說：「我們將建立長期而美好的關係，能有您在我們身邊是一種榮幸。」川普與習近平皆未接受媒體提問，會議也未對外開放。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言