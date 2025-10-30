CNN：台灣憂美支持動搖 考慮換駐美代表加強與川普圈子互動

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
​美國總統川普29日抵達南韓慶州希爾頓飯店，參加南韓總統李在明舉辦的特別晚宴。法新社
​美國總統川普29日抵達南韓慶州希爾頓飯店，參加南韓總統李在明舉辦的特別晚宴。法新社

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平30日將在南韓釜山舉行全球矚目的川習會。CNN報導，儘管美方資深官員相信川普不會在會談中被迫表態反對台灣獨立，但川普拒絕排除台灣可能被牽扯進美中貿易談判的可能性，台北方面正擔心美方支持是否動搖。

此次會晤是川普重返白宮後首趟亞洲行的重頭戲，也是他與席習近平自2019年G20大阪峰會以來首次面對面會晤，外界關注習近平是否會在台灣議題上施壓川普。川普29日受訪時表示，不確定是否會談及敏感的台灣議題。 

他說：「我甚至不知道我們是否會談到台灣，我不確定。他可能想問一下。但也沒什麼好問的。台灣就是台灣。」

部分專家憂心，川普可能為了爭取更有利的貿易協議而在台灣議題上讓步。不過前川普政府官員認為，這些憂慮被誇大。

台北方面公開淡化對川習會的擔心，一位台灣資深官員表示，他們對此次會晤持「謹慎樂觀」態度，並指出美國國務卿魯比歐的最新聲明是一個令人鼓舞的信號。美國國務卿魯比歐日前表示：「我不認為你們會看到那種貿易協議，內容是我們放棄台灣，換取得到貿易上的優惠待遇。沒人在考慮那件事」。

每當美中領導人會晤，台灣政府都會密切觀察並調整自身策略。鑑於台灣夾在兩個目標與利益截然不同的超級大國之間，台北的公開發言通常相當謹慎。但多位消息人士透露，川普第二任期以來，台灣的焦慮確實有所加深。

與以往由共和民主兩黨建制派主導的美國外交相比，川普團隊成員多為孤立主義者與極右派。雖然川普將與中國達成重大貿易協議列為優先要務，但現任與前任美國官員指出，他的政府已暫停部分對台軍事支持，使雙邊基本交流變得更為複雜。

台灣知情人士曾透露，外交部長林佳龍9月22日出席由「美國全球戰略」在紐約曼哈頓的米其林三星高級法國餐廳Le Bernadin舉辦的招待會。據一位參加者透露，原本預期多位美國政府高級官員會出席，但最終並未現身。儘管美方透過中間人表示，未出席只是因日程過於緊湊所致的意外結果，但仍讓台灣感到挫折。

消息人士表示，台灣正積極重新評估如何爭取川普政府站在自己一方。面對中美雙重壓力，賴清德總統承諾將國防支出大幅提升，此外，也有一些正在採取或考慮的措施，雖然不會成為頭條新聞，但可能影響整體美台關係。

多位消息人士指出，其中一項考量是召回現任駐美代表俞大㵢，改派一位更具政治手腕的外交官。部分川普政府官員私下表示，雖然俞獲得部分白宮人士支持，但這位職業外交官欠缺與川普圈子有效互動的政治能量。

