川普是談判高手？紐時紀思道翻白眼：成事不足敗事有餘 美輸很大

紐約時報專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）撰文表示，川習會之後，美國總統川普可能大肆吹噓自己的談判本領，幕僚甚至可能說他該獲頒「諾貝爾談判獎」，但他只想大翻白眼。

紀思道指出，當今世界最重要的雙邊關係莫過於美中關係，川普卻搞砸了。他挑起的貿易戰讓美國節節敗退，即便今天達成停戰，最終死怕是中國掌握有主導權，美方勢力遭削弱。

川普4月貿然宣布「解放日」關稅計畫，是嚴重誤判。他誤以為中國大陸出口依賴美國、處於劣勢，卻忽略中國可輕易改買他國商品，例如黃豆，反觀美國卻高度依賴中國掌控的稀土供應。中國生產全球九成稀土，並壟斷多種重稀土與稀土磁材，美方幾無替代來源。

中國過去就曾將稀土作為外交武器。2010年因釣魚台爭議限制對日出口。川普宣布關稅兩天後，中方迅速祭出出口管制，並於本月擴大範圍。局勢很快明朗：美國對中國稀土的依賴，遠遠超過中國對美國黃豆的依賴。

美國財長貝森特表示，美中已就貿易協議達成「實質性框架」。美方將減免關稅，中方則暫停稀土限制並恢復採購黃豆。表面看來是重返貿易戰前狀態，實際上卻是美國在自己挑起的衝突中「認輸」。

紀思道認為，中國若僅暫停一年出口管制，對習近平的高招，既能施壓美國，又不至於逼各國全力以赴，尋求打破中國壟斷局面。

根據加拿大礦業公司Power Metallic Mines執行長Terry Lynch，西方需要規模如「曼哈頓計畫」的行動來發展稀土產業，才能擺脫中國箝制，但即便全力推進，也需五到七年才能見效，在此之前只能與中國達成協議。

紀思道，整件事就是川普發動貿易戰，結果發現手持「關稅」而非刀槍去參與械鬥，貿易惡霸硬不起來，開始示好讓步：他放寬關稅、鬆綁晶片出口、允許TikTok繼續在美營運，還阻止台灣總統訪美，並且據傳延遲對台軍售。

紀思道擔心，習近平已經看穿美國弱點。即使暫時解除稀土限制，也不會允許美國趁機囤貨。美企未來取得製造戰機、潛艇所需稀土恐將愈發困難。持平而言，習近平也是「以其人之道還治其人之身」。

紀思道警告，習近平還可能以「限縮稀土」為籌碼，逼川普減少對台支持或縮減南海巡航。若真如此，美國在太平洋的軍力將大幅削弱，台海風險升高。美國輸的不只是經濟，還有全球信譽與影響力，象徵「美國衰退時代」正在展開。