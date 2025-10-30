「G2峰會將登場」！川普預告川習會 突發文提核武：中國5年內趕上美國

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普與中國國家主席習近平30日即將召開雙邊會談。美聯社
美中領袖將在台灣時間30日上午10時在南韓舉行會談，美國總統川普稍早已搭機前往會談地點釜山，並突然在真實社群發文，自誇美國擁有全球最多核武器，俄羅斯位居第二、中國則可能在5年內趕上。他並透露，已指示戰爭部「立即」以對等方式展開核武測試。

川普30日上午發文表示：「美國擁有的核武數量超過世界上任何其他國家。這項成就是在我第一任總統任期內完成的，當時也對現有核武進行了全面更新與翻修。」

他並稱自己其實「非常痛恨這麼做」，因為這些武器具有極強的毀滅性，「但我別無選擇！」

他指出，在核武競逐上，現在「俄羅斯位居第二，而中國則遠遠落後，但在5年內將趕上。」他接著透露，「由於其他國家的核試驗計畫，我已指示戰爭部開始以對等方式進行我方的核武測試。該程序將立即展開。」

後續川普又發文：「G2即將召開！」應指他與中國國家主席習近平的雙邊峰會即將登場。

美國總統川普30日上午已搭乘專機前往川習會地點釜山。法新社
