防堵非洲豬瘟…機場入境「取消免檢疫通道」 石崇良：一律查核

CNN：台灣憂美支持動搖 考慮換駐美代表加強與川普圈子互動

MLB／耶薩維奇前5局狂飆10K 藍鳥砲火凶猛3：1領先道奇

川習會前夕 川普指示國防部開始測試核子武器

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普29日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，為了回應其他核武國家的核武測試，川普已經指示美國國防部開始測試美國的核子武器；川普也說，中國的核子武器數量將會在5年內趕上美俄。

川普29日抵達亞洲行的最後一站南韓，預計與中國國家主席習近平見面，但他在見面前夕發文表示，美國擁有最多核子武器；美國之所以能夠成為核武第一，原因之一包括川普在第一任期要求更新、創新既有的武器裝備。

川普表示，因為核武的毀滅性威力，他雖然不想這麼做，但他別無選擇。

川普說，在核武方面，俄國現在排名位居第二，中國則是相差很遠的第三名，但川普認為，中國在5年內就會趕上進度。

川普說，因為其他國家的核武測試，他已經指示國防部開始以同樣的基準測試美國的核子武器；川普指出，這個程序會立即啟動。

