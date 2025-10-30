韓晚宴收音曝川普私下談川習會！可能超時談判「美中都會超滿意」

美國總統川普29日在南韓出席晚宴，尚未正式發言前，意外被現場收音錄到透露，他與中國國家主席習近平的會談，可能持續長達「3到4小時」，並稱美中料將對會談「非常滿意」。在會談時程方面，川普本人私下和白宮公布不到2小時的時程有所出入。

福斯新聞報導，川普29日在南韓總統李在明主辦的外交晚宴上入席時，被收音麥克風捕捉到他對身旁賓客透露對川習會的預期。

川普說，會談大概會持續「3到4個小時」，他樂觀稱，「我們將會達成對中國、對美國都非常、非常滿意的成果，我想會有很好的會談。期待明天我們見面。」

川習會預計南韓時間30日上午11時在南韓釜山舉行，這將是川普重返白宮後首度與習近平面對面會晤。美中在會談地點上一度鬧雙胞。

白宮29日宣布川普將在「慶州」會晤習近平，並規畫將在12時55分離開南韓，返回白宮。就在白宮發出行程預告後的15分鐘內，中國駐美大使館推文重申，雙方將在「釜山」會晤。

但後續根據美媒，白宮確定雙方將在釜山舉行會談。