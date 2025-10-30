韓晚宴收音曝川普私下談川習會！可能超時談判「美中都會超滿意」
美國總統川普29日在南韓出席晚宴，尚未正式發言前，意外被現場收音錄到透露，他與中國國家主席習近平的會談，可能持續長達「3到4小時」，並稱美中料將對會談「非常滿意」。在會談時程方面，川普本人私下和白宮公布不到2小時的時程有所出入。
福斯新聞報導，川普29日在南韓總統李在明主辦的外交晚宴上入席時，被收音麥克風捕捉到他對身旁賓客透露對川習會的預期。
川普說，會談大概會持續「3到4個小時」，他樂觀稱，「我們將會達成對中國、對美國都非常、非常滿意的成果，我想會有很好的會談。期待明天我們見面。」
川習會預計南韓時間30日上午11時在南韓釜山舉行，這將是川普重返白宮後首度與習近平面對面會晤。美中在會談地點上一度鬧雙胞。
白宮29日宣布川普將在「慶州」會晤習近平，並規畫將在12時55分離開南韓，返回白宮。就在白宮發出行程預告後的15分鐘內，中國駐美大使館推文重申，雙方將在「釜山」會晤。
但後續根據美媒，白宮確定雙方將在釜山舉行會談。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言