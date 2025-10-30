川習會前氣氛謹慎 專家：不必期待突破、重點在後續談判

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平將於30日上午在南韓釜山會晤，目標是為日益緊張的雙邊關係降溫。NBC新聞報導，兩人預計討論關稅、芬太尼及稀土資源等議題，同時把更重要的議題留到之後再談。

隨著11月10日達成關稅協議的最後期限臨近，川普最初針對芬太尼流入美國的打擊行動，現已擴展到更多貿易與安全議題。一位知情人士透露，目前的工作預期是川普與習近平將同意暫停爭端，而非達成全面協議。

據報導，北京可能放寬戰略性稀土的出口限制，華府可能暫緩大規模調高關稅，雙方也可能採取象徵性措施，如中國擴大購買美國農產品。習近平也在考慮對芬太尼化學品採取行動，可能側重於切斷與幫派相關的洗錢網絡。更全面的協議，可能將安排在川普明年訪問中國時再行公布。

知情人士透露，川普與習近平都希望此次會議在形象與策略上順利落幕。曾任美國國防部長赫塞斯資深顧問的考德威爾（Dan Caldwell）表示，川普應因其「務實的對中政策」而獲肯定。他說：「很多人以為他會本能地對中國採取鷹派立場，但實際並非如此。」

不過，考德威爾也提醒，不應期望此次川習會帶來突破。他說：「我認為，整體進展不會取決於一次會議。理想情況下，會議順利進行，但整個過程不會僅靠一輪談判。」

換言之，這次會晤的主要目標是取得足夠進展，為後續談判鋪路。亞太地區分析人士也認為，達成全面協議的空間有限。香港城市大學國際關係教授曾敬涵表示，川普與習近平不太可能達成解決美中長期結構性分歧的全面協議，「但非常可能達成某種共識和協議」，因為雙方都希望「稍微降溫」。

曾敬涵補充指出，希望是雙方能採取「不那麼激烈」的言辭，美中雙方都可能會回去並宣布會議成功。