快訊

黃復興黨部重出江湖？「扶龍」鄭麗文 泛軍系圖譜現形

從換尿布到哄睡 誰撐起幼兒園2歲班？教保員嘆分工不均

王子才被爆是小王 品牌方忍7年爆代言黑歷史：行徑惡劣沒職業道德

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會前氣氛謹慎 專家：不必期待突破、重點在後續談判

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2019年在大阪G20峰會舉行會談。美聯社
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2019年在大阪G20峰會舉行會談。美聯社

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平將於30日上午在南韓釜山會晤，目標是為日益緊張的雙邊關係降溫。NBC新聞報導，兩人預計討論關稅、芬太尼及稀土資源等議題，同時把更重要的議題留到之後再談。

隨著11月10日達成關稅協議的最後期限臨近，川普最初針對芬太尼流入美國的打擊行動，現已擴展到更多貿易與安全議題。一位知情人士透露，目前的工作預期是川普與習近平將同意暫停爭端，而非達成全面協議。

據報導，北京可能放寬戰略性稀土的出口限制，華府可能暫緩大規模調高關稅，雙方也可能採取象徵性措施，如中國擴大購買美國農產品。習近平也在考慮對芬太尼化學品採取行動，可能側重於切斷與幫派相關的洗錢網絡。更全面的協議，可能將安排在川普明年訪問中國時再行公布。

知情人士透露，川普與習近平都希望此次會議在形象與策略上順利落幕。曾任美國國防部長赫塞斯資深顧問的考德威爾（Dan Caldwell）表示，川普應因其「務實的對中政策」而獲肯定。他說：「很多人以為他會本能地對中國採取鷹派立場，但實際並非如此。」

不過，考德威爾也提醒，不應期望此次川習會帶來突破。他說：「我認為，整體進展不會取決於一次會議。理想情況下，會議順利進行，但整個過程不會僅靠一輪談判。」

換言之，這次會晤的主要目標是取得足夠進展，為後續談判鋪路。亞太地區分析人士也認為，達成全面協議的空間有限。香港城市大學國際關係教授曾敬涵表示，川普與習近平不太可能達成解決美中長期結構性分歧的全面協議，「但非常可能達成某種共識和協議」，因為雙方都希望「稍微降溫」。

曾敬涵補充指出，希望是雙方能採取「不那麼激烈」的言辭，美中雙方都可能會回去並宣布會議成功。

川普 習近平 美國國防 川習會

延伸閱讀

1張圖看高市早苗贏得「川心大悅」 運用川普和安倍的「絆」見外交手腕

美參院擋下巴西加稅提案

川普鬆口 輝達Blackwell銷陸有影 AI股歡呼

川普亞洲行特報／川習會登場 川普：與習近平會談將非常順利

相關新聞

川習會前夕…大陸恢復購美國黃豆 川普預告降芬太尼相關關稅

美國總統川普與中國國家主席習近平今天會面，就在「川習會」登場前夕，外媒報導，中國大陸將恢復採購美國黃豆，被視為中美貿易戰出現緩和跡象的最新訊號。川普昨天預告，兩人會面預計將下調對中國的芬太尼相關關稅，有望解決「許多問題」；華爾街日報也報導，北京若採取行動，減少製作芬太尼的先驅化學物質出口，美國原本對中國商品課徵百分之廿芬太尼相關關稅可望減半。知情人士也說，美中將相互調降船隻港口費。

川習會前氣氛謹慎 專家：不必期待突破、重點在後續談判

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平將於30日上午在南韓釜山會晤，目標是為日益緊張的雙邊關係降溫。NBC新聞報導，兩人預...

川習歷史性峰會將登場 美媒：川普關稅策略與台灣議題受矚目

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平30日將舉行歷史性會晤，Politico指出，川普正面臨一場微妙考驗：如何在對抗美國...

川習會看點一次掌握！白宮改口「釜山見」台灣與輝達晶片成焦點

美國總統川普與中國國家主席習近平在台灣時間30日上午10時將舉行會談，國際社會高度關注。這是川普重返白宮後兩人首次面對面...

峰會在即 疑習近平、川普座車陸續進入金海機場旁管制區

川習會預定於南韓時間今日上午11時在釜山登場，記者約8時許在盛傳的會晤地點，金海國際機場旁見到可能是習近平座車的紅旗汽車...

1張圖看高市早苗贏得「川心大悅」 運用川普和安倍的「絆」見外交手腕

美國總統川普日前與日本首相高市早苗首次會晤，給予高度評價，「她作為首位日本女首相，應該會作為一名偉人在歷史留名」。政治評...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。