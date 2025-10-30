聽新聞
峰會在即 疑習近平、川普座車陸續進入金海機場旁管制區
川習會預定於南韓時間今日上午11時在釜山登場，記者約8時許在盛傳的會晤地點，金海國際機場旁見到可能是習近平座車的紅旗汽車車隊駛入。
大約9時過後，美國車隊也駛入，其中部分車輛懸掛美國政府車牌，華府車牌及美軍車牌，車隊中還包含美國總統經常使用的、暱稱為「野獸」的凱迪拉克豪華轎車。
在APEC活動開始前，記者就直擊兩輛包覆黑布的紅旗車，前後有PRC字樣的車牌隊伍護送現身慶州，並停在習下榻的慶州可隆酒店，應是中方把習近平專用座車紅旗Ｎ701運抵南韓供習使用。
習近平2023年出席舊金山APEC時赴與時任美國總統拜登之約，也是搭乘同款車與會。
美中並未公布川習會的具體地點，只說在釜山。
記者在金海國際機場附近守候，有大批警力在機場旁的軍事基地外圍戒備，隔街有一名民眾駕駛貨車，頭戴美國空軍圖樣的鴨舌帽，站在車斗上揮舞美國國旗，用大聲公大喊「USA」、「獨裁者習近平滾出去、滾回你的國家」等，警方廣播稱該民眾沒有申請集會，要求其自行離開，雙方在現場僵持半小時後，該民眾駕車駛離。
