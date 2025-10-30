川習會看點一次掌握！白宮改口「釜山見」台灣與輝達晶片成焦點

美國總統川普與中國國家主席習近平在台灣時間30日上午10時將舉行會談，國際社會高度關注。這是川普重返白宮後兩人首次面對面會談，備受全球矚目。外界預期，雙方將宣布貿易休戰協議，而輝達AI晶片出口與台灣議題是兩大矚目焦點，川普可能討論允許中國取得降階版晶片的可能性，而北京則被認為將要求華府在台灣問題上作出更明確立場表態。

川習會談地點鬧雙胞 白宮改口「在釜山」

川習會登場前夕，傳出美中在會談地點鬧雙胞，白宮稱將於南韓慶州舉行，但中國駐美大使館後續強調地點為釜山。

隨後美媒報導指出，白宮確定川習將在當地時間上午11時間（台灣時間上午10時）在釜山舉行會談。

預期達成初步貿易休戰

美中經貿官員日前在吉隆坡會談已初步商定川習會可能成果，雙方有望在多項爭議領域達成協議，包括美國下調對中國芬太尼關稅至10%、中國採購美國農產品黃豆、北京延後稀土出口管制1年，以及批准TikTok美國業務所有權出售。

美方也可能擱置原定11月1日生效的100%懲罰關稅，並暫停對關鍵軟體與飛機零件的大範圍出口管制。川普政府料將取消對中國船舶的港口費；川普則曾透露，可能中止引用「301條款」調查中國是否遵守其第一任期簽署的貿易協議。

中方預計敦促美方撤銷一項規定，這項規定將被列入美「實體清單」等的企業持股超過50%的子公司追加同等出口管制制裁。

美國智庫「美國企業研究所」（AEI）亞洲事務資深研究員、前美國官員庫伯（Zack Cooper）分析：「這是短期休戰，而非長期解方。我們會看到川習同意採納雙方先前在馬來西亞談好的協議框架，但我不認為這次會真正解決貿易問題。」

AI晶片與台灣議題成焦點

川普29日表示願意討論中國取得輝達旗艦AI晶片Blackwell的可能性。若成真，將構成重大讓步，勢必引發華府國安鷹派反彈。

美國眾議院「對中戰略特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）警告，此舉「等同於把武器級濃縮鈾交給伊朗」，將削弱美國在人工智慧領域的領先優勢。

另外，台灣問題將是川習會一大議題。外界盛傳習近平將要求川普改變華府長期稱「不支持台獨」的立場，明確表態「反對台獨」。