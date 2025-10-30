快訊

全球暖化玉山也遭殃 氣象署曝數據佐證：變得更熱、更少寒冷

川普會晤李在明 同意南韓需發展核動力潛艦

符合外界預期…美聯準會宣布今年二度降息 調降1碼

川習會擬談台灣？ 美眾議員籲川普堅定對台承諾

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
民主黨籍眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）。(路透)
民主黨籍眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）。(路透)

川習會進入倒數計時，美國聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）29日表示，美國總統川普若想在川習會取得成功，就必須要取得美中貿易關係的穩定；克利什納穆希也認為說，台灣不該出現在談判桌上，並呼籲川普堅定維持美國長年來的對台承諾。

美國華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）29日邀請民主黨眾議員克利什納穆希評論即將發生的川習會，他認為，川習會取得成功的結果，就是讓美中貿易獲得穩定，指中國停止購買美國黃豆，導致伊利諾州的農民所產的黃豆滯銷。

此外，克利什納穆希也認為說，美國總統川普若想在川習會中贏得勝利，必須對中國的傾銷手段有所因應，同時減少芬太尼流入美國；克利什納穆希特別點出，中國的傾銷手段，把中國過剩的產能用低價出售到全世界，以打擊他們的競爭對手，進而壟斷市場，是中國最令人恐懼的經濟策略。

不過，克利什納穆希還是強調說，川普在川習會的首要目標還是應該為美中貿易取得穩定和可預測性，讓美中建立健康的關係；克利什納穆希批評川普的外交政策很混亂，大家經常要看川普在社群網路「真實社群」（Truth Social）上的發文來判斷川普的政策。

克利什納穆希並批評說，川普提出的「解放日」關稅政策是一場災難，不但把美國的夥伴、盟友推開、讓美國農民和中小企業面對更高的物價，同時也在美國沒有準備好的情況之下，與中國展開貿易戰。

克利什納穆希說，中國透過稀土和磁鐵的出口控制來展現他們的影響力，而美國和美國的盟友之間並沒有做好準備工作來應對中國。

對於川普有可能為了與中國達成貿易協議，可能出賣台灣，克利什納穆希說，他確實為此擔憂，也擔心川普不只有可能出賣台灣；克利什納穆希表示，美國不該出賣任何盟友，指美國的力量來自於美國在區域的夥伴和同盟關係，以此來孤立中國的侵犯，並在印太地區建立穩定。

克利什納穆希認為說，台灣不應該出現在川習會的談判桌上、不該成為討論的議題之一，不過他研判川習會還是會談到台灣，呼籲川普到時應該堅定立場，維持美國長年以來的對台承諾，包括美國的一中政策、對台六項保證等。

美國 川習會 川普

延伸閱讀

「川習會」30日登場 韓媒：川普中午前就返美…白宮還有萬聖節活動

美參院擋下巴西加稅提案

川普鬆口 輝達Blackwell銷陸有影 AI股歡呼

川普亞洲行特報／川習會登場 川普：與習近平會談將非常順利

相關新聞

川習周四可能會晤3、4小時 川普：台灣就是台灣

「川習會」今預定在南韓釜山登場，美國總統川普昨日從日本飛往南韓途中說，中國大陸國家主席習近平可能會想聊台灣，但川普認為沒...

川習會前夕…大陸恢復購美國黃豆 川普預告降芬太尼相關關稅

美國總統川普與中國國家主席習近平今天會面，就在「川習會」登場前夕，外媒報導，中國大陸將恢復採購美國黃豆，被視為中美貿易戰出現緩和跡象的最新訊號。川普昨天預告，兩人會面預計將下調對中國的芬太尼相關關稅，有望解決「許多問題」；華爾街日報也報導，北京若採取行動，減少製作芬太尼的先驅化學物質出口，美國原本對中國商品課徵百分之廿芬太尼相關關稅可望減半。知情人士也說，美中將相互調降船隻港口費。

CNN：與美平起平坐 中國已勝利

「川習會」今天登場，ＣＮＮ分析，對中國國家主席習近平而言，這場歷史性會面展示北京長期追求目標，即「中國在全球舞台上與美國平起平坐」時刻，無論會談結果如何，對中國都是一場勝利。

川習會擬談台灣？ 美眾議員籲川普堅定對台承諾

川習會進入倒數計時，美國聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）29日表示，美國總統川普若想在川...

1張圖看高市早苗贏得「川心大悅」 運用川普和安倍的「絆」見外交手腕

美國總統川普日前與日本首相高市早苗首次會晤，給予高度評價，「她作為首位日本女首相，應該會作為一名偉人在歷史留名」。政治評...

南韓同意投資3500億美元 川普：允許南韓打造核子潛艇

美國總統川普亞洲行的最後一站抵達南韓，川普30日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，南韓已經同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。