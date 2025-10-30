川習會擬談台灣？ 美眾議員籲川普堅定對台承諾

川習會進入倒數計時，美國聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）29日表示，美國總統川普若想在川習會取得成功，就必須要取得美中貿易關係的穩定；克利什納穆希也認為說，台灣不該出現在談判桌上，並呼籲川普堅定維持美國長年來的對台承諾。

美國華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）29日邀請民主黨眾議員克利什納穆希評論即將發生的川習會，他認為，川習會取得成功的結果，就是讓美中貿易獲得穩定，指中國停止購買美國黃豆，導致伊利諾州的農民所產的黃豆滯銷。

此外，克利什納穆希也認為說，美國總統川普若想在川習會中贏得勝利，必須對中國的傾銷手段有所因應，同時減少芬太尼流入美國；克利什納穆希特別點出，中國的傾銷手段，把中國過剩的產能用低價出售到全世界，以打擊他們的競爭對手，進而壟斷市場，是中國最令人恐懼的經濟策略。

不過，克利什納穆希還是強調說，川普在川習會的首要目標還是應該為美中貿易取得穩定和可預測性，讓美中建立健康的關係；克利什納穆希批評川普的外交政策很混亂，大家經常要看川普在社群網路「真實社群」（Truth Social）上的發文來判斷川普的政策。

克利什納穆希並批評說，川普提出的「解放日」關稅政策是一場災難，不但把美國的夥伴、盟友推開、讓美國農民和中小企業面對更高的物價，同時也在美國沒有準備好的情況之下，與中國展開貿易戰。

克利什納穆希說，中國透過稀土和磁鐵的出口控制來展現他們的影響力，而美國和美國的盟友之間並沒有做好準備工作來應對中國。

對於川普有可能為了與中國達成貿易協議，可能出賣台灣，克利什納穆希說，他確實為此擔憂，也擔心川普不只有可能出賣台灣；克利什納穆希表示，美國不該出賣任何盟友，指美國的力量來自於美國在區域的夥伴和同盟關係，以此來孤立中國的侵犯，並在印太地區建立穩定。

克利什納穆希認為說，台灣不應該出現在川習會的談判桌上、不該成為討論的議題之一，不過他研判川習會還是會談到台灣，呼籲川普到時應該堅定立場，維持美國長年以來的對台承諾，包括美國的一中政策、對台六項保證等。