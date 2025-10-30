快訊

全球暖化玉山也遭殃 氣象署曝數據佐證：變得更熱、更少寒冷

川普會晤李在明 同意南韓需發展核動力潛艦

符合外界預期…美聯準會宣布今年二度降息 調降1碼

1張圖看高市早苗贏得「川心大悅」 運用川普和安倍的「絆」見外交手腕

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
美國總統川普（前排左）離開日本之後，在臉書發布他與日本首相高市早苗（前排右）牽手而行的照片。圖／取自Donald J. Trump臉書
美國總統川普（前排左）離開日本之後，在臉書發布他與日本首相高市早苗（前排右）牽手而行的照片。圖／取自Donald J. Trump臉書

美國總統川普日前與日本首相高市早苗首次會晤，給予高度評價，「她作為首位日本女首相，應該會作為一名偉人在歷史留名」。政治評論員黃暐瀚表示，川心大悅，從川普臉書PO出的照片說明了「美日同盟」，也奠定了高市在日本國內政壇的實力。

川普與高市的互動成為國際的焦點。黃暐瀚在臉書表示，為了迎接貴客，高市想盡辦法的「投其所好」，所有川普想要的都給，所有美國需要的都配合，川普跟美國想得到的、沒想到的，都盡力安排。

黃暐瀚舉例，包括推薦川普角逐明年諾貝爾和平獎、投資美國5500億美金、簽署兩項協議加深美日同盟、增加軍購、增加對美投資（高市還直接拿地圖比畫、指出日本將到美國何處投資）、午餐吃美國米美國牛、贈送日本前首相安倍晉三的推杆、送櫻花、安排東京鐵塔與天空樹點燈美國國旗原色、連安排的翻譯，都是之前安倍前首相的專屬外務省官員高尾直，每一個環節，都是希望川普開心，讓川普高興。

「川普顯然很滿意」。黃暐瀚表示，川普邀高市一起搭美國總統專屬的「陸戰隊一號」直升機去橫須賀基地，在喬治華盛頓航空母艦上，稱讚介紹高市早苗，還讓她發表演說，川普甚至公開給了高市一張「空白支票」，對高市說「任何時間，有任何問題，有任何需求，任何疑慮、任何妳需要我做的事，妳都可以說，我隨時都在」。

黃暐瀚表示，這是高市的外交手腕，把川普跟安倍過去的「絆」，拉到自己身上。離開日本之後，川普在臉書po出一張他與高市牽手而行的照片，這張照片說明了「美日同盟」，也奠定了高市在日本國內政壇的實力。

川普 美國 日本

延伸閱讀

「川習會」30日登場 韓媒：川普中午前就返美…白宮還有萬聖節活動

美參院擋下巴西加稅提案

川普鬆口 輝達Blackwell銷陸有影 AI股歡呼

川普亞洲行特報／川習會登場 川普：與習近平會談將非常順利

相關新聞

川習周四可能會晤3、4小時 川普：台灣就是台灣

「川習會」今預定在南韓釜山登場，美國總統川普昨日從日本飛往南韓途中說，中國大陸國家主席習近平可能會想聊台灣，但川普認為沒...

川習會前夕…大陸恢復購美國黃豆 川普預告降芬太尼相關關稅

美國總統川普與中國國家主席習近平今天會面，就在「川習會」登場前夕，外媒報導，中國大陸將恢復採購美國黃豆，被視為中美貿易戰出現緩和跡象的最新訊號。川普昨天預告，兩人會面預計將下調對中國的芬太尼相關關稅，有望解決「許多問題」；華爾街日報也報導，北京若採取行動，減少製作芬太尼的先驅化學物質出口，美國原本對中國商品課徵百分之廿芬太尼相關關稅可望減半。知情人士也說，美中將相互調降船隻港口費。

CNN：與美平起平坐 中國已勝利

「川習會」今天登場，ＣＮＮ分析，對中國國家主席習近平而言，這場歷史性會面展示北京長期追求目標，即「中國在全球舞台上與美國平起平坐」時刻，無論會談結果如何，對中國都是一場勝利。

川習會擬談台灣？ 美眾議員籲川普堅定對台承諾

川習會進入倒數計時，美國聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）29日表示，美國總統川普若想在川...

1張圖看高市早苗贏得「川心大悅」 運用川普和安倍的「絆」見外交手腕

美國總統川普日前與日本首相高市早苗首次會晤，給予高度評價，「她作為首位日本女首相，應該會作為一名偉人在歷史留名」。政治評...

南韓同意投資3500億美元 川普：允許南韓打造核子潛艇

美國總統川普亞洲行的最後一站抵達南韓，川普30日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，南韓已經同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。