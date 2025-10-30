1張圖看高市早苗贏得「川心大悅」 運用川普和安倍的「絆」見外交手腕

美國總統川普日前與日本首相高市早苗首次會晤，給予高度評價，「她作為首位日本女首相，應該會作為一名偉人在歷史留名」。政治評論員黃暐瀚表示，川心大悅，從川普臉書PO出的照片說明了「美日同盟」，也奠定了高市在日本國內政壇的實力。

川普與高市的互動成為國際的焦點。黃暐瀚在臉書表示，為了迎接貴客，高市想盡辦法的「投其所好」，所有川普想要的都給，所有美國需要的都配合，川普跟美國想得到的、沒想到的，都盡力安排。

黃暐瀚舉例，包括推薦川普角逐明年諾貝爾和平獎、投資美國5500億美金、簽署兩項協議加深美日同盟、增加軍購、增加對美投資（高市還直接拿地圖比畫、指出日本將到美國何處投資）、午餐吃美國米美國牛、贈送日本前首相安倍晉三的推杆、送櫻花、安排東京鐵塔與天空樹點燈美國國旗原色、連安排的翻譯，都是之前安倍前首相的專屬外務省官員高尾直，每一個環節，都是希望川普開心，讓川普高興。

「川普顯然很滿意」。黃暐瀚表示，川普邀高市一起搭美國總統專屬的「陸戰隊一號」直升機去橫須賀基地，在喬治華盛頓航空母艦上，稱讚介紹高市早苗，還讓她發表演說，川普甚至公開給了高市一張「空白支票」，對高市說「任何時間，有任何問題，有任何需求，任何疑慮、任何妳需要我做的事，妳都可以說，我隨時都在」。

黃暐瀚表示，這是高市的外交手腕，把川普跟安倍過去的「絆」，拉到自己身上。離開日本之後，川普在臉書po出一張他與高市牽手而行的照片，這張照片說明了「美日同盟」，也奠定了高市在日本國內政壇的實力。