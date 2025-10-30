快訊

全球暖化玉山也遭殃 氣象署曝數據佐證：變得更熱、更少寒冷

川普會晤李在明 同意南韓需發展核動力潛艦

符合外界預期…美聯準會宣布今年二度降息 調降1碼

南韓同意投資3500億美元 川普：允許南韓打造核子潛艇

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普（左）29日與南韓總統李在明敲定貿易協議。（彭博資訊）
美國總統川普（左）29日與南韓總統李在明敲定貿易協議。（彭博資訊）

美國總統川普亞洲行的最後一站抵達南韓，川普30日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，南韓已經同意支付3500億美元來降低美國關稅，也同意購買大量的美國石油和天然氣。此外，川普說，來自南韓企業的對美投資未來將超越6000億美元。

川普表示，美韓之間的軍事同盟比以往任何時候都要強大；川普說，在這個基礎之上，他同意南韓打造核子潛艇，取代南韓現在使用的傳統柴油動力潛艇；川普表示，這趟訪問行程非常成功。

除此之外，川普預計30日與中國國家主席習近平在南韓見面，川普說他非常期待與習近平見面，

川普 南韓 美國

延伸閱讀

「川習會」30日登場 韓媒：川普中午前就返美…白宮還有萬聖節活動

川習周四可能會晤3、4小時 川普：台灣就是台灣

當世界各國忙著巴結美國 川普卻盡全力哄他開心

6國大咖也到場！美韓幾近敲定貿易協議 川普赴李在明晚宴吐這句

相關新聞

川習周四可能會晤3、4小時 川普：台灣就是台灣

「川習會」今預定在南韓釜山登場，美國總統川普昨日從日本飛往南韓途中說，中國大陸國家主席習近平可能會想聊台灣，但川普認為沒...

川習會前夕…大陸恢復購美國黃豆 川普預告降芬太尼相關關稅

美國總統川普與中國國家主席習近平今天會面，就在「川習會」登場前夕，外媒報導，中國大陸將恢復採購美國黃豆，被視為中美貿易戰出現緩和跡象的最新訊號。川普昨天預告，兩人會面預計將下調對中國的芬太尼相關關稅，有望解決「許多問題」；華爾街日報也報導，北京若採取行動，減少製作芬太尼的先驅化學物質出口，美國原本對中國商品課徵百分之廿芬太尼相關關稅可望減半。知情人士也說，美中將相互調降船隻港口費。

CNN：與美平起平坐 中國已勝利

「川習會」今天登場，ＣＮＮ分析，對中國國家主席習近平而言，這場歷史性會面展示北京長期追求目標，即「中國在全球舞台上與美國平起平坐」時刻，無論會談結果如何，對中國都是一場勝利。

川習會擬談台灣？ 美眾議員籲川普堅定對台承諾

川習會進入倒數計時，美國聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）29日表示，美國總統川普若想在川...

1張圖看高市早苗贏得「川心大悅」 運用川普和安倍的「絆」見外交手腕

美國總統川普日前與日本首相高市早苗首次會晤，給予高度評價，「她作為首位日本女首相，應該會作為一名偉人在歷史留名」。政治評...

南韓同意投資3500億美元 川普：允許南韓打造核子潛艇

美國總統川普亞洲行的最後一站抵達南韓，川普30日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，南韓已經同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。