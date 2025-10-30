「川習會」30日登場 韓媒：川普中午前就返美…白宮還有萬聖節活動

「川習會」將於30日上午11時（台灣時間同日上午10時）在南韓舉行。美國總統川普29日說，預料這場美中峰會可達4小時。但南韓媒體29日報導，他預計30日下午約12時55分（台灣時間同日上午約11時55分）搭專機啟程返美。

美國國家廣播公司（NBC）29日報導，當天在1場由南韓總統李在明作東的晚餐餐會中，川普和其他領袖聊天時指稱，「我明天上午會與習主席會面3小時，3、4小時」。

不過韓媒Newsis及「京鄉新聞」29日深夜報導，川普預計30日下午約12時55分（台灣時間同日上午約11時55分）搭專機啟程返美。接著他預計美東時間30日下午約3時5分抵白宮；約5時半和美國第一夫人梅蘭妮亞一起出席在白宮舉行的萬聖節活動。

至於川習會的所在城市，根據韓媒報導，仍無法確定到底是釜山廣域市（相當於直轄市）或慶尚北道的古都慶州市。