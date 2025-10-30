聽新聞
0:00 / 0:00

國安局長蔡明彥：川習會聚焦經貿 美中建立「可管理的競爭關係」

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
國安局長蔡明彥29日在立法院表示，美國國務卿盧比歐已對外說明，美方不會以台灣議題換取中共經貿優惠。 記者曾學仁／攝影
國安局長蔡明彥29日在立法院表示，美國國務卿盧比歐已對外說明，美方不會以台灣議題換取中共經貿優惠。 記者曾學仁／攝影

國安局蔡明彥昨天表示，「川習會」主要聚焦經貿議題，雙方先前也營造正面氣氛，並以先易後難模式建立「可管理的競爭關係」。他也說，川習會可能觸及台灣議題，但美國國務卿魯比歐已表明，不會以台灣議題換取中共經貿優惠，假如台灣議題有列為川習會正式議題，相信幕僚作業也會把美方對於台灣問題的基本立場，提供給美國總統川普做必要表述。

蔡明彥表示，川習會前，雙方都透過經貿施壓促使對方讓步，但在馬來西亞第五回合經貿談判，可以看到雙方都做出妥協，主要為促成川習會能有正面友好氣氛，顯示雙方都非常重視此次會面。

蔡明彥說，美中競爭關係是長期性、結構性，雙方現在努力建立一種「可管理的競爭關係」，大概是採取「先易後難」方式管理相關爭議，也就是將比較容易管理的稀土出口、芬太尼等議題，在川習會先有階段性成果，以呈現雙方正面管理爭議的氣氛。至於後續涉及深水區的結構性問題，如國家安全、科技管制等議題要結構性處理，會比較不容易。

蔡明彥強調，台美溝通順暢，美方會循例向我方說明美中高峰會狀況，國安局也會透過管道了解實際情形，後續假如有得到友方同意，也會適時適度說明。

對於共軍年底前是否再次對台軍演？蔡明彥說，雙十國慶後，緊接著中共的四中全會、後續還有川習會及習近平出席ＡＰＥＣ等海外行程，目前我方掌握的共軍演訓活動都比較例行性；但川習會後，因是共軍年終的年度大型演訓期，歷年來也都有全軍戰略演習相關活動，國安局和國防部將發揮聯合情監偵效能，也會跟國際盟友交換情資，中共只要大規模軍演，我方絕對可以充分掌握。

川習 國安局 蔡明彥 台灣議題 中共 台美 國家安全 台灣問題 川普 習近平

延伸閱讀

川習會 蔡明彥：不以台灣議題換取經貿優惠

沈伯洋遭中共立案調查 蔡明彥建議注意親中國家引渡措施

蔡明彥：川習會後 共軍年度大型演訓我方可充分掌握

川習會明登場 蔡明彥：雙方以先易後難建立「可管理的競爭關係」

相關新聞

國安局長蔡明彥：川習會聚焦經貿 美中建立「可管理的競爭關係」

國安局長蔡明彥昨天表示，「川習會」主要聚焦經貿議題，雙方先前也營造正面氣氛，並以先易後難模式建立「可管理的競爭關係」。他也說，川習會可能觸及台灣議題，但美國國務卿魯比歐已表明，不會以台灣議題換取中共經貿優惠，假如台灣議題有列為川習會正式議題，相信幕僚作業也會把美方對於台灣問題的基本立場，提供給美國總統川普做必要表述。

中共促反台獨？幕僚勸川普：台灣問題勿讓步

對於「川習會」政治效應，美國國家廣播公司廿八日報導，外界關注中國國家主席習近平可能要求華府明確表態「反對台灣獨立」；多名知情人士透露，白宮內部氣氛緊繃，一些幕僚已建議川普勿為了迎合北京而改變對台政策，但幕僚也憂心，一心追求與中國達成協議的川普恐怕置若罔聞，甚或以更曖昧的語言重新詮釋美方立場。

CNN看川習會：習近平強硬反擊 逼美上談判桌已勝利

「川習會」今天登場，ＣＮＮ分析，對中國國家主席習近平而言，這場歷史性會面展示北京長期追求目標，即「中國在全球舞台上與美國平起平坐」時刻，無論會談結果如何，對中國都是一場勝利。

川習會前夕 大陸恢復購美國黃豆 川普預告降芬太尼相關關稅

美國總統川普與中國國家主席習近平今天會面，就在「川習會」登場前夕，外媒報導，中國大陸將恢復採購美國黃豆，被視為中美貿易戰出現緩和跡象的最新訊號。川普昨天預告，兩人會面預計將下調對中國的芬太尼相關關稅，有望解決「許多問題」；華爾街日報也報導，北京若採取行動，減少製作芬太尼的先驅化學物質出口，美國原本對中國商品課徵百分之廿芬太尼相關關稅可望減半。知情人士也說，美中將相互調降船隻港口費。

輝達Blackwell晶片銷中國 川普擬開放

美國總統川普昨表示，他今天和中國大陸國家主席習近平會面時，預期會討論開放輝達新一代人工智慧（ＡＩ）晶片Blackwell...

觀察站／美管制晶片 只會逼中國自立門戶

美國總統川普將與中國大陸國家主席習近平會面，晶片預料將是雙方討論的議題之一，尤其中方日前祭出稀土出口管制，做法與美國管制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。