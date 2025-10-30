國安局長蔡明彥：川習會聚焦經貿 美中建立「可管理的競爭關係」

國安局長蔡明彥昨天表示，「川習會」主要聚焦經貿議題，雙方先前也營造正面氣氛，並以先易後難模式建立「可管理的競爭關係」。他也說，川習會可能觸及台灣議題，但美國國務卿魯比歐已表明，不會以台灣議題換取中共經貿優惠，假如台灣議題有列為川習會正式議題，相信幕僚作業也會把美方對於台灣問題的基本立場，提供給美國總統川普做必要表述。

蔡明彥表示，川習會前，雙方都透過經貿施壓促使對方讓步，但在馬來西亞第五回合經貿談判，可以看到雙方都做出妥協，主要為促成川習會能有正面友好氣氛，顯示雙方都非常重視此次會面。

蔡明彥說，美中競爭關係是長期性、結構性，雙方現在努力建立一種「可管理的競爭關係」，大概是採取「先易後難」方式管理相關爭議，也就是將比較容易管理的稀土出口、芬太尼等議題，在川習會先有階段性成果，以呈現雙方正面管理爭議的氣氛。至於後續涉及深水區的結構性問題，如國家安全、科技管制等議題要結構性處理，會比較不容易。

蔡明彥強調，台美溝通順暢，美方會循例向我方說明美中高峰會狀況，國安局也會透過管道了解實際情形，後續假如有得到友方同意，也會適時適度說明。

對於共軍年底前是否再次對台軍演？蔡明彥說，雙十國慶後，緊接著中共的四中全會、後續還有川習會及習近平出席ＡＰＥＣ等海外行程，目前我方掌握的共軍演訓活動都比較例行性；但川習會後，因是共軍年終的年度大型演訓期，歷年來也都有全軍戰略演習相關活動，國安局和國防部將發揮聯合情監偵效能，也會跟國際盟友交換情資，中共只要大規模軍演，我方絕對可以充分掌握。