CNN看川習會：習近平強硬反擊 逼美上談判桌已勝利

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
2017年4月川習在美國海湖莊園會面。 （美聯社）
2017年4月川習在美國海湖莊園會面。 （美聯社）

川習會」今天登場，ＣＮＮ分析，對中國國家主席習近平而言，這場歷史性會面展示北京長期追求目標，即「中國在全球舞台上與美國平起平坐」時刻，無論會談結果如何，對中國都是一場勝利。

紐約時報報導，習近平早年在福建省工作，曾在辦公桌擺放清朝政治家林則徐的兩句詩：「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」，有助於解釋他為何在川普發動貿易戰時強硬回擊。對習近平而言，林則徐的遺緒傳達出雙重信息，中國絕不能向外來壓力屈服，也絕不能再以弱勢地位談判。習近平反擊策略顯示，中國終於積累力量，能在林則徐未竟之處取得成功；北京也對包括美國領導人試圖將中國描繪成十九世紀西方鴉片販子的行為尤為反感。

ＣＮＮ分析，川普對中國發起的貿易戰，意外為北京提供展現經濟實力的舞台。當世界上大多數國家爭相討好川普，並試圖談判減輕對等關稅衝擊時，中國則採取反制措施，最終逼使雙方坐上談判桌達成休戰。

最近幾周，華府制定新規限制中方取得美國技術並打擊其航運業，北京則祭出新稀土管制令還擊。此舉令美方震動，促使川普威脅對中國商品加徵百分之一百關稅，但雙方高層於上周末在馬來西亞談判後皆有退讓。

這次是川普第二任期首次「川習會」，預期將就管理雙邊經濟關係達成框架協議。習近平將以確立美中關係新現實的姿態走入會場，顯示中國會談判，但不會被嚇倒。儘管中方風險不低，但當美國官員宣稱川普有能力「創造籌碼」施壓中國，北京也認為自身策略已見效。

中方普遍認為，中國已為競爭做好準備，可憑藉對全球稀土供應鏈的掌控創造天然籌碼，推動貿易多元化降低對美依賴，逐步減少對美國高端半導體的依存。北京同時推進新五年計畫，目標是深化科技與產業的自給自足，強化對未來衝擊的防護力。

國安局長蔡明彥：川習會聚焦經貿 美中建立「可管理的競爭關係」

國安局長蔡明彥昨天表示，「川習會」主要聚焦經貿議題，雙方先前也營造正面氣氛，並以先易後難模式建立「可管理的競爭關係」。他也說，川習會可能觸及台灣議題，但美國國務卿魯比歐已表明，不會以台灣議題換取中共經貿優惠，假如台灣議題有列為川習會正式議題，相信幕僚作業也會把美方對於台灣問題的基本立場，提供給美國總統川普做必要表述。

中共促反台獨？幕僚勸川普：台灣問題勿讓步

對於「川習會」政治效應，美國國家廣播公司廿八日報導，外界關注中國國家主席習近平可能要求華府明確表態「反對台灣獨立」；多名知情人士透露，白宮內部氣氛緊繃，一些幕僚已建議川普勿為了迎合北京而改變對台政策，但幕僚也憂心，一心追求與中國達成協議的川普恐怕置若罔聞，甚或以更曖昧的語言重新詮釋美方立場。

川習會前夕 大陸恢復購美國黃豆 川普預告降芬太尼相關關稅

美國總統川普與中國國家主席習近平今天會面，就在「川習會」登場前夕，外媒報導，中國大陸將恢復採購美國黃豆，被視為中美貿易戰出現緩和跡象的最新訊號。川普昨天預告，兩人會面預計將下調對中國的芬太尼相關關稅，有望解決「許多問題」；華爾街日報也報導，北京若採取行動，減少製作芬太尼的先驅化學物質出口，美國原本對中國商品課徵百分之廿芬太尼相關關稅可望減半。知情人士也說，美中將相互調降船隻港口費。

輝達Blackwell晶片銷中國 川普擬開放

美國總統川普昨表示，他今天和中國大陸國家主席習近平會面時，預期會討論開放輝達新一代人工智慧（ＡＩ）晶片Blackwell...

觀察站／美管制晶片 只會逼中國自立門戶

美國總統川普將與中國大陸國家主席習近平會面，晶片預料將是雙方討論的議題之一，尤其中方日前祭出稀土出口管制，做法與美國管制...

