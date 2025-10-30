中共促反台獨？幕僚勸川普：台灣問題勿讓步

對於「川習會」政治效應，美國國家廣播公司廿八日報導，外界關注中國國家主席習近平可能要求華府明確表態「反對台灣獨立」；多名知情人士透露，白宮內部氣氛緊繃，一些幕僚已建議川普勿為了迎合北京而改變對台政策，但幕僚也憂心，一心追求與中國達成協議的川普恐怕置若罔聞，甚或以更曖昧的語言重新詮釋美方立場。

根據四名知情人士消息，川普一些高級幕僚建議，不要迎合北京而改變美國在台灣獨立問題的立場。這些人私下擔心說，一心追求與中國達成大型貿易協議的川普，可能無視這些建議；幕僚憂慮川普可能會拋棄美國長期以來在台灣問題的政策，或更微妙地以新措辭重新定義美方立場。一名知情人士描述，「所有人都緊張屏息」關注發展。

多位官員已告訴川普，習近平可能在會中要求公開聲明，從「美國不支持台灣獨立」，改口表態「美國反對台灣獨立」。報導指出，一旦川普改口，或表示「目前不宜推動獨立」等類似表述，將在亞洲引發強烈震盪，並被視為對習近平的重大讓步。

對此，白宮與國務院官員均強調，川普政府的台灣政策「毫無改變」，並延續數十年一貫立場。