中共促反台獨？幕僚勸川普：台灣問題勿讓步

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國總統川普今天將與大陸國家主席習近平會面。 （美聯社）
美國總統川普今天將與大陸國家主席習近平會面。 （美聯社）

對於「川習會」政治效應，美國國家廣播公司廿八日報導，外界關注中國國家主席習近平可能要求華府明確表態「反對台灣獨立」；多名知情人士透露，白宮內部氣氛緊繃，一些幕僚已建議川普勿為了迎合北京而改變對台政策，但幕僚也憂心，一心追求與中國達成協議的川普恐怕置若罔聞，甚或以更曖昧的語言重新詮釋美方立場。

根據四名知情人士消息，川普一些高級幕僚建議，不要迎合北京而改變美國在台灣獨立問題的立場。這些人私下擔心說，一心追求與中國達成大型貿易協議的川普，可能無視這些建議；幕僚憂慮川普可能會拋棄美國長期以來在台灣問題的政策，或更微妙地以新措辭重新定義美方立場。一名知情人士描述，「所有人都緊張屏息」關注發展。

多位官員已告訴川普，習近平可能在會中要求公開聲明，從「美國不支持台灣獨立」，改口表態「美國反對台灣獨立」。報導指出，一旦川普改口，或表示「目前不宜推動獨立」等類似表述，將在亞洲引發強烈震盪，並被視為對習近平的重大讓步。

對此，白宮與國務院官員均強調，川普政府的台灣政策「毫無改變」，並延續數十年一貫立場。

國安局長蔡明彥：川習會聚焦經貿 美中建立「可管理的競爭關係」

國安局長蔡明彥昨天表示，「川習會」主要聚焦經貿議題，雙方先前也營造正面氣氛，並以先易後難模式建立「可管理的競爭關係」。他也說，川習會可能觸及台灣議題，但美國國務卿魯比歐已表明，不會以台灣議題換取中共經貿優惠，假如台灣議題有列為川習會正式議題，相信幕僚作業也會把美方對於台灣問題的基本立場，提供給美國總統川普做必要表述。

對於「川習會」政治效應，美國國家廣播公司廿八日報導，外界關注中國國家主席習近平可能要求華府明確表態「反對台灣獨立」；多名知情人士透露，白宮內部氣氛緊繃，一些幕僚已建議川普勿為了迎合北京而改變對台政策，但幕僚也憂心，一心追求與中國達成協議的川普恐怕置若罔聞，甚或以更曖昧的語言重新詮釋美方立場。

CNN看川習會：習近平強硬反擊 逼美上談判桌已勝利

「川習會」今天登場，ＣＮＮ分析，對中國國家主席習近平而言，這場歷史性會面展示北京長期追求目標，即「中國在全球舞台上與美國平起平坐」時刻，無論會談結果如何，對中國都是一場勝利。

川習會前夕 大陸恢復購美國黃豆 川普預告降芬太尼相關關稅

美國總統川普與中國國家主席習近平今天會面，就在「川習會」登場前夕，外媒報導，中國大陸將恢復採購美國黃豆，被視為中美貿易戰出現緩和跡象的最新訊號。川普昨天預告，兩人會面預計將下調對中國的芬太尼相關關稅，有望解決「許多問題」；華爾街日報也報導，北京若採取行動，減少製作芬太尼的先驅化學物質出口，美國原本對中國商品課徵百分之廿芬太尼相關關稅可望減半。知情人士也說，美中將相互調降船隻港口費。

輝達Blackwell晶片銷中國 川普擬開放

美國總統川普昨表示，他今天和中國大陸國家主席習近平會面時，預期會討論開放輝達新一代人工智慧（ＡＩ）晶片Blackwell...

觀察站／美管制晶片 只會逼中國自立門戶

美國總統川普將與中國大陸國家主席習近平會面，晶片預料將是雙方討論的議題之一，尤其中方日前祭出稀土出口管制，做法與美國管制...

