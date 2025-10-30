川習會前夕 大陸恢復購美國黃豆 川普預告降芬太尼相關關稅

美國總統川普與中國國家主席習近平今天會面，就在「川習會」登場前夕，外媒報導，中國大陸將恢復採購美國黃豆，被視為中美貿易戰出現緩和跡象的最新訊號。川普昨天預告，兩人會面預計將下調對中國的芬太尼相關關稅，有望解決「許多問題」；華爾街日報也報導，北京若採取行動，減少製作芬太尼的先驅化學物質出口，美國原本對中國商品課徵百分之廿芬太尼相關關稅可望減半。知情人士也說，美中將相互調降船隻港口費。

彭博引述知情人士稱，中方已購買至少兩船美國黃豆，預計今年稍晚交付。這是十月開始的本出口季首度確認的採購，顯示雙方貿易流可能重新啟動，也被視為美中預期本周達成更廣泛協議的一部分。路透也引述兩名貿易消息人士指出，中國國營中糧集團本周採購三船美國黃豆，為中國自美國新一季黃豆收成後的首次採購，恰逢川習會之際。消息人士稱，這批約十八萬公噸的黃豆，將於十二月與明年一月經由美國太平洋西北地區港口裝運。

作為全球最大的黃豆進口國，中國在今年秋季美國黃豆收成後，一直避免採購美國貨源，將黃豆作為貿易戰談判籌碼，轉向南美供應商以確保供應，但也承受更高成本與氣候風險。中方停購使美國農民損失數十億美元銷售收入。

不過，美中經貿官員上周末起在馬來西亞證實達成框架協議、為川習會鋪路後，美國財長貝森特已透露，預期中國將大規模採購美國黃豆。

華爾街日報廿八日報導，知情人士表示，如果川習會敲定新的美中貿易框架，北京將擴大打擊芬太尼製造原料出口，美國將調降某些關稅，但協議具體內容可能出現變化，取決於川習會談的結果。

報導指出，如果美國將原本的芬太尼相關關稅減少百分之十，絕大多數中國進口商品的關稅將從目前百分之五十五降到百分之四十五左右，中國進口商品的平均關稅將與美國其他貿易夥伴的關稅差不多，在中國境外製造商品的價格競爭力因此減低，中國製造商品對美國買家來說相對提高吸引力。

印度、巴西商品目前進口到美國的關稅為百分之五十，川普政府先前表示，透過其他東南亞國家轉運到美國的中國商品關稅為百分之四十，遠遠超過東南亞國家商品銷往美國的百分之十九至百分之廿關稅。川普政府本周與東南亞國家達成兩項貿易協議與貿易架構，附帶條款包括避免中國以低於市價的手段透過東南亞經濟體出口商品。

中國十月初宣布擴大限縮稀土管制，川普揚言十一月一日要對中國所有商品加徵百分之一百關稅。不過，根據新版架構，中國新一波稀土管制措施可望暫緩實施。貝森特說，中國稀土管制措施可望延後一年實施。