聽新聞
0:00 / 0:00

川習會前夕 大陸恢復購美國黃豆 川普預告降芬太尼相關關稅

聯合報／ 編譯盧思綸、記者顏伶如／綜合報導
美國總統川普（左）與中國大陸國家主席習近平（右）今天會面，圖為兩人二○一九年在日本大阪G20峰會場邊會談。 （路透）
美國總統川普（左）與中國大陸國家主席習近平（右）今天會面，圖為兩人二○一九年在日本大阪G20峰會場邊會談。 （路透）

美國總統川普與中國國家主席習近平今天會面，就在「川習會」登場前夕，外媒報導，中國大陸將恢復採購美國黃豆，被視為中美貿易戰出現緩和跡象的最新訊號。川普昨天預告，兩人會面預計將下調對中國的芬太尼相關關稅，有望解決「許多問題」；華爾街日報也報導，北京若採取行動，減少製作芬太尼的先驅化學物質出口，美國原本對中國商品課徵百分之廿芬太尼相關關稅可望減半。知情人士也說，美中將相互調降船隻港口費。

彭博引述知情人士稱，中方已購買至少兩船美國黃豆，預計今年稍晚交付。這是十月開始的本出口季首度確認的採購，顯示雙方貿易流可能重新啟動，也被視為美中預期本周達成更廣泛協議的一部分。路透也引述兩名貿易消息人士指出，中國國營中糧集團本周採購三船美國黃豆，為中國自美國新一季黃豆收成後的首次採購，恰逢川習會之際。消息人士稱，這批約十八萬公噸的黃豆，將於十二月與明年一月經由美國太平洋西北地區港口裝運。

作為全球最大的黃豆進口國，中國在今年秋季美國黃豆收成後，一直避免採購美國貨源，將黃豆作為貿易戰談判籌碼，轉向南美供應商以確保供應，但也承受更高成本與氣候風險。中方停購使美國農民損失數十億美元銷售收入。

不過，美中經貿官員上周末起在馬來西亞證實達成框架協議、為川習會鋪路後，美國財長貝森特已透露，預期中國將大規模採購美國黃豆。

華爾街日報廿八日報導，知情人士表示，如果川習會敲定新的美中貿易框架，北京將擴大打擊芬太尼製造原料出口，美國將調降某些關稅，但協議具體內容可能出現變化，取決於川習會談的結果。

報導指出，如果美國將原本的芬太尼相關關稅減少百分之十，絕大多數中國進口商品的關稅將從目前百分之五十五降到百分之四十五左右，中國進口商品的平均關稅將與美國其他貿易夥伴的關稅差不多，在中國境外製造商品的價格競爭力因此減低，中國製造商品對美國買家來說相對提高吸引力。

印度、巴西商品目前進口到美國的關稅為百分之五十，川普政府先前表示，透過其他東南亞國家轉運到美國的中國商品關稅為百分之四十，遠遠超過東南亞國家商品銷往美國的百分之十九至百分之廿關稅。川普政府本周與東南亞國家達成兩項貿易協議與貿易架構，附帶條款包括避免中國以低於市價的手段透過東南亞經濟體出口商品。

中國十月初宣布擴大限縮稀土管制，川普揚言十一月一日要對中國所有商品加徵百分之一百關稅。不過，根據新版架構，中國新一波稀土管制措施可望暫緩實施。貝森特說，中國稀土管制措施可望延後一年實施。

川習會 芬太尼 川普 美中 稀土 黃豆 習近平 關稅 貿易協議

延伸閱讀

APEC特派員在現場／反川反習示威 韓民眾分裂衝突

南韓迎川普 最高規格21響禮炮

當世界各國忙著巴結美國 川普卻盡全力哄他開心

6國大咖也到場！美韓幾近敲定貿易協議 川普赴李在明晚宴吐這句

相關新聞

國安局長蔡明彥：川習會聚焦經貿 美中建立「可管理的競爭關係」

國安局長蔡明彥昨天表示，「川習會」主要聚焦經貿議題，雙方先前也營造正面氣氛，並以先易後難模式建立「可管理的競爭關係」。他也說，川習會可能觸及台灣議題，但美國國務卿魯比歐已表明，不會以台灣議題換取中共經貿優惠，假如台灣議題有列為川習會正式議題，相信幕僚作業也會把美方對於台灣問題的基本立場，提供給美國總統川普做必要表述。

中共促反台獨？幕僚勸川普：台灣問題勿讓步

對於「川習會」政治效應，美國國家廣播公司廿八日報導，外界關注中國國家主席習近平可能要求華府明確表態「反對台灣獨立」；多名知情人士透露，白宮內部氣氛緊繃，一些幕僚已建議川普勿為了迎合北京而改變對台政策，但幕僚也憂心，一心追求與中國達成協議的川普恐怕置若罔聞，甚或以更曖昧的語言重新詮釋美方立場。

CNN看川習會：習近平強硬反擊 逼美上談判桌已勝利

「川習會」今天登場，ＣＮＮ分析，對中國國家主席習近平而言，這場歷史性會面展示北京長期追求目標，即「中國在全球舞台上與美國平起平坐」時刻，無論會談結果如何，對中國都是一場勝利。

川習會前夕 大陸恢復購美國黃豆 川普預告降芬太尼相關關稅

美國總統川普與中國國家主席習近平今天會面，就在「川習會」登場前夕，外媒報導，中國大陸將恢復採購美國黃豆，被視為中美貿易戰出現緩和跡象的最新訊號。川普昨天預告，兩人會面預計將下調對中國的芬太尼相關關稅，有望解決「許多問題」；華爾街日報也報導，北京若採取行動，減少製作芬太尼的先驅化學物質出口，美國原本對中國商品課徵百分之廿芬太尼相關關稅可望減半。知情人士也說，美中將相互調降船隻港口費。

輝達Blackwell晶片銷中國 川普擬開放

美國總統川普昨表示，他今天和中國大陸國家主席習近平會面時，預期會討論開放輝達新一代人工智慧（ＡＩ）晶片Blackwell...

觀察站／美管制晶片 只會逼中國自立門戶

美國總統川普將與中國大陸國家主席習近平會面，晶片預料將是雙方討論的議題之一，尤其中方日前祭出稀土出口管制，做法與美國管制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。