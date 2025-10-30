聽新聞
輝達Blackwell晶片銷中國 川普擬開放

聯合報／ 編譯劉忠勇季晶晶、記者陳熙文／綜合報導
黃仁勳指出，北京敦促企業拒用美國政府仍允許出口的Ｈ20晶片，輝達在當地市占率已從巔峰時期的百分之九十五降至零。（法新社）
黃仁勳指出，北京敦促企業拒用美國政府仍允許出口的Ｈ20晶片，輝達在當地市占率已從巔峰時期的百分之九十五降至零。（法新社）

美國總統川普昨表示，他今天和中國大陸國家主席習近平會面時，預期會討論開放輝達新一代人工智慧（ＡＩ）晶片Blackwell銷陸事宜。輝達執行長黃仁勳則在華府舉行的ＧＴＣ大會指出，美國想要維持在ＡＩ領域的領先地位，必須具備長遠的戰略眼光，確保中國持續依賴美國技術。

川普搭乘空軍一號前往南韓途中，盛讚輝達Blackwell晶片是「超級強大的晶片」，黃仁勳最近帶了一個版本的Blackwell晶片到白宮讓他親眼見識，他可能會和習近平討論這些晶片，「我認為我們可能會和習主席討論」Blackwell。

川普稱讚黃仁勳，是「了不起的傢伙」（incredible guy），並說將會晤黃仁勳。

黃仁勳將前往南韓參加亞太經合會（ＡＰＥＣ），但他拒絕評論是否會與習近平會面。他指出，北京敦促企業拒用美國政府仍允許出口的Ｈ20晶片，輝達在當地市占率已從巔峰時期的百分之九十五降至零。

黃仁勳表示，輝達還沒為Blackwell銷往中國申請許可證，因為北京的立場，「總統已給予我們輸往中國的許可證，但中國已封鎖我們出貨到中國的能力」，「他們已經清楚表明，他們現在不希望輝達在中國」。他說，輝達已將中國大陸業績排除在財測之外，即使川普放寬部分非先進ＡＩ晶片的出口管制，以此換取美國政府抽取百分之十五銷售分成，輝達在當地的市占率仍已降至零。

黃仁勳廿八日在華府受訪指出，美國應以長遠眼光制定ＡＩ政策，「我們想和中國競爭，我們希望美國贏得ＡＩ競賽，但我們需要進入中國贏得他們的開發者」，「一項可能使美國失去全球半數開發者的政策，不利於長期發展」。若美中科技完全分裂，加上美國持續收緊移民與出口政策，可能導致美國在ＡＩ競賽中落後。

黃仁勳透露，川普常在華府深夜與他通話，討論推動製造業回流美國並促進經濟成長。他讚揚川普「具備贏的決心」，但也提醒對中政策需審慎拿捏，因為中國擁有龐大的軟體開發者基礎與不容忽視的科技實力。

美國國家科學院院刊（ＰＮＡＳ）廿八日發表研究，分析近六百萬篇論文後發現，二○二三年在美中合作研究中，中方科學家擔任主導角色的比率已達百分之四十五，遠高於二○一○年的百分之卅。若趨勢持續，中國有望在二○二七或二○二八年與美國並駕齊驅，雙方的主導比重將相當。

在美國國家科學基金會（ＮＳＦ）列出的十一項戰略技術，包括ＡＩ、半導體、能源與材料科學在內的八項，中國研究人員預料能在二○三○年前達到與美國相當的水準。

國安局長蔡明彥：川習會聚焦經貿 美中建立「可管理的競爭關係」

國安局長蔡明彥昨天表示，「川習會」主要聚焦經貿議題，雙方先前也營造正面氣氛，並以先易後難模式建立「可管理的競爭關係」。他也說，川習會可能觸及台灣議題，但美國國務卿魯比歐已表明，不會以台灣議題換取中共經貿優惠，假如台灣議題有列為川習會正式議題，相信幕僚作業也會把美方對於台灣問題的基本立場，提供給美國總統川普做必要表述。

中共促反台獨？幕僚勸川普：台灣問題勿讓步

對於「川習會」政治效應，美國國家廣播公司廿八日報導，外界關注中國國家主席習近平可能要求華府明確表態「反對台灣獨立」；多名知情人士透露，白宮內部氣氛緊繃，一些幕僚已建議川普勿為了迎合北京而改變對台政策，但幕僚也憂心，一心追求與中國達成協議的川普恐怕置若罔聞，甚或以更曖昧的語言重新詮釋美方立場。

CNN看川習會：習近平強硬反擊 逼美上談判桌已勝利

「川習會」今天登場，ＣＮＮ分析，對中國國家主席習近平而言，這場歷史性會面展示北京長期追求目標，即「中國在全球舞台上與美國平起平坐」時刻，無論會談結果如何，對中國都是一場勝利。

川習會前夕 大陸恢復購美國黃豆 川普預告降芬太尼相關關稅

美國總統川普與中國國家主席習近平今天會面，就在「川習會」登場前夕，外媒報導，中國大陸將恢復採購美國黃豆，被視為中美貿易戰出現緩和跡象的最新訊號。川普昨天預告，兩人會面預計將下調對中國的芬太尼相關關稅，有望解決「許多問題」；華爾街日報也報導，北京若採取行動，減少製作芬太尼的先驅化學物質出口，美國原本對中國商品課徵百分之廿芬太尼相關關稅可望減半。知情人士也說，美中將相互調降船隻港口費。

輝達Blackwell晶片銷中國 川普擬開放

美國總統川普昨表示，他今天和中國大陸國家主席習近平會面時，預期會討論開放輝達新一代人工智慧（ＡＩ）晶片Blackwell...

觀察站／美管制晶片 只會逼中國自立門戶

美國總統川普將與中國大陸國家主席習近平會面，晶片預料將是雙方討論的議題之一，尤其中方日前祭出稀土出口管制，做法與美國管制...

