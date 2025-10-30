聽新聞
川習今可能會晤3、4小時 川普：台灣就是台灣

聯合報／ 特派記者張文馨陳熙文、記者周佑政陳宥菘、編譯周辰陽／連線報導
美國總統川普（左）廿九日在南韓慶州博物館舉行的高級授勳儀式上，與南韓總統李在明（右）握手，並接受金冠與無窮花大勳章。（美聯社）
美國總統川普（左）廿九日在南韓慶州博物館舉行的高級授勳儀式上，與南韓總統李在明（右）握手，並接受金冠與無窮花大勳章。（美聯社）

「川習會」今預定在南韓釜山登場，美國總統川普昨日從日本飛往南韓途中說，中國大陸國家主席習近平可能會想聊台灣，但川普認為沒什麼好說的，「台灣就是台灣」。他也透露芬太尼將是川習會重點之一，並預期美中可就稀土取得進展。

川普昨日在空軍一號說，此行可能不會會晤北韓領袖金正恩，想專心處理今天川習會；他樂觀看待這次會談，認為可解決很多問題，相信習近平會盡力幫美國解決芬太尼問題，美方也願意降低相應關稅。

川普：不確定是否會談到台灣

至於習近平可能敦促川普在台灣議題表態，川普說，不確定是否會談到台灣，習近平也許會想問，但其實沒什麼好問，台灣就是台灣，「他們也了解，現在最棒的是我們正把眾多晶片製造商帶進美國，世界第一的晶片製造商（台積電）已在亞利桑那州設廠」。

「大量台灣公司正在美國建廠」

川普昨日在亞太經合會（ＡＰＥＣ）企業領袖峰會午宴演說，就提到台積電自去年美國大選以來，已承諾在美國投資一千億美元，「有大量來自台灣的公司正在美國建廠」，還說認為將與習近平達成有利美中的偉大協議。

川普在國立慶州博物館會晤南韓總統李在明時，再提到川習會，表示這對世界和所有人都很重要。在李在明主持的晚宴，川普還透露與習會晤很可能長達三到四小時，預期將順利進行。

白宮昨晚預告，川普將在南韓時間今天上午十一時（台北時間上午十時）會晤習近平。

中國外交部昨證實川習今將在釜山會晤。外交部發言人郭嘉昆說，美中領袖將就兩國關係戰略性、長遠性相關問題，以及共同關心的重大問題深入溝通，「我們願同美方共同努力，推動這次會晤取得正面成果，為中美關係穩定發展做出新指引、注入新動力」。

總統府：樂見美中領袖交流對話

總統府發言人郭雅慧昨天說，樂見美中領袖交流對話；任何有助區域和平穩定發展、能降低區域衝突的努力，「我們都表達正面樂觀看待」。她也感謝美國長期對台灣在安全及民主上的堅定支持，從聯大期間，美日韓外長聲明，還有日本首相高市早苗與川普廿八日見面，都再次確認台海和平穩定重要性，反對片面改變台海現狀；台灣會持續與美保持密切聯繫。英美媒體指出，外界普遍認為川習會若達成任何協議，可能只是休戰而非全面協議，這些協議也為川普明年初訪中鋪路。

美中有望互撤港口費 稀土待議

美中這輪談判的議題，最容易處理並取得進展的議題是關稅。美國財長貝森特已說，對中加徵百分之百關稅威脅已實質擱置。一般認為美中有望互撤港口費，中國也可能放行TikTok轉手美國業者。

不過涉及雙邊貿易、智財與資本流動的新限制，仍待雙方商議，稀土即是其中之一。貝森特說中方將延後稀土出口管制措施一年，中國官員還未正式回應。最棘手的議題是地緣政治，川普希望習近平協助施壓俄羅斯結束烏克蘭戰爭，習近平則力圖讓川普調整對台立場，期盼川普表明「反對」台獨。

國安局長蔡明彥：川習會聚焦經貿 美中建立「可管理的競爭關係」

國安局長蔡明彥昨天表示，「川習會」主要聚焦經貿議題，雙方先前也營造正面氣氛，並以先易後難模式建立「可管理的競爭關係」。他也說，川習會可能觸及台灣議題，但美國國務卿魯比歐已表明，不會以台灣議題換取中共經貿優惠，假如台灣議題有列為川習會正式議題，相信幕僚作業也會把美方對於台灣問題的基本立場，提供給美國總統川普做必要表述。

中共促反台獨？幕僚勸川普：台灣問題勿讓步

對於「川習會」政治效應，美國國家廣播公司廿八日報導，外界關注中國國家主席習近平可能要求華府明確表態「反對台灣獨立」；多名知情人士透露，白宮內部氣氛緊繃，一些幕僚已建議川普勿為了迎合北京而改變對台政策，但幕僚也憂心，一心追求與中國達成協議的川普恐怕置若罔聞，甚或以更曖昧的語言重新詮釋美方立場。

CNN看川習會：習近平強硬反擊 逼美上談判桌已勝利

「川習會」今天登場，ＣＮＮ分析，對中國國家主席習近平而言，這場歷史性會面展示北京長期追求目標，即「中國在全球舞台上與美國平起平坐」時刻，無論會談結果如何，對中國都是一場勝利。

川習會前夕 大陸恢復購美國黃豆 川普預告降芬太尼相關關稅

美國總統川普與中國國家主席習近平今天會面，就在「川習會」登場前夕，外媒報導，中國大陸將恢復採購美國黃豆，被視為中美貿易戰出現緩和跡象的最新訊號。川普昨天預告，兩人會面預計將下調對中國的芬太尼相關關稅，有望解決「許多問題」；華爾街日報也報導，北京若採取行動，減少製作芬太尼的先驅化學物質出口，美國原本對中國商品課徵百分之廿芬太尼相關關稅可望減半。知情人士也說，美中將相互調降船隻港口費。

輝達Blackwell晶片銷中國 川普擬開放

美國總統川普昨表示，他今天和中國大陸國家主席習近平會面時，預期會討論開放輝達新一代人工智慧（ＡＩ）晶片Blackwell...

觀察站／美管制晶片 只會逼中國自立門戶

美國總統川普將與中國大陸國家主席習近平會面，晶片預料將是雙方討論的議題之一，尤其中方日前祭出稀土出口管制，做法與美國管制...

