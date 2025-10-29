聽新聞
川金不見面 北韓射飛彈回禮

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
北韓軍方28日試射海對地巡弋飛彈。美聯社
北韓軍方28日試射海對地巡弋飛彈。美聯社

美國總統川普廿九日訪韓前夕，北韓再度試射飛彈，是一周內第二度，且兩次試射都具備打擊亞太經濟合作（ＡＰＥＣ）峰會主辦地慶州的能力。儘管北韓擺出挑釁動作，川普說，他將努力與北韓領導人金正恩合作，預計不久的將來與金正恩會面。

川普廿九日和南韓總統李在明會談時說，他仍致力朝鮮半島和平，也證實這次訪韓期間不會晤金正恩。川普說，他和金正恩很熟，但無法安排好會面時間。他也說，卅日與中國領導人習近平見面是此行重點，「但我們還會再有訪問，我們也將非常努力與金正恩合作，也與各方合作，把事情處理好」。

李在明肯定川普願意和北韓領袖對話，表示希望金正恩能看見川普的真心誠意，「我很高興你願意且接納與金委員長對話，這個立場本身就對我們意義非凡」。

北韓官媒朝中社報導，軍方廿八日進行海對地戰略巡弋飛彈試射。這枚飛彈飛行約二小時十分後命中目標，被指設計可搭載核彈頭。北韓選擇發射能在低空長時間飛行、以躲避韓美探測的巡弋飛彈，尤其自艦上發射至地面目標，形同展示其可祕密打擊ＡＰＥＣ峰會主辦地慶州的能力。

北韓 川普 金正恩 巡弋飛彈 李在明 峰會

