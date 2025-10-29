聽新聞
APEC聚焦人工智慧 林信義：AI雙面刃應以人為本

聯合報／ 國際中心／綜合報導

二○二五年亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）聚焦人工智慧（ＡＩ）、人口變遷等議題，台灣領袖代表林信義廿九日表示，先進科技發展是雙面利刃，既能興利、也能危害，台灣應以增進人民幸福為前提，用「以人為本」的精神發展ＡＩ。

中央社報導，林信義廿九日晚間宴請企業代表，他致詞時表示，今年ＡＰＥＣ會議主辦國南韓以連結、創新與繁榮為辦會主題，聚焦在ＡＩ、人口變遷、文化與時尚產業帶來的衝擊。

林信義表示，科技發展要能增進人民幸福，才有價值，在此基礎上，才有資格去使用這把利刃（科技），這也是台灣主張ＡＩ「以人為本」的原因。

林信義向在場企業代表轉達總統賴清德在ＡＰＥＣ經濟領袖會議（ＡＥＬＭ）代表團行前記者會上，希望向國際傳達的台灣三項重要主張，他表示，其一就是台灣正加速推動「以人為本」的ＡＩ發展，作為實現ＡＰＥＣ共同願景的助力。

林信義 願景

慶州或釜山 川習會地點鬧雙胞？陸駐美大使館推文有玄機

全球矚目的川習會將於明天登場，白宮和新華社的報導卻出現地點出入，韓聯社報導指，不清楚是不是由於白宮工作人員的疏忽發生錯誤...

川習會明日上午10時登場 將以中美關係及共同問題為核心

白宮晚間預告，美國總統川普將在南韓時間明天上午11時（台北時間上午十時）在慶州會晤中國國家主席習近平。

韓美敲定關稅協議！韓輸美半導體關稅比照台灣 對美現金投資2000億

韓聯社等外媒29日報導，南韓總統辦公室政策室長金容範當天說，南韓已與美國在關稅談判就細節達成協議，南韓輸美商品的對等關稅...

6國大咖也到場！美韓幾近敲定貿易協議 川普赴李在明晚宴吐這句

美國總統川普今抵達南韓慶州，晚間南韓總統李在明做東，在下榻的飯店與六國領袖共進晚餐。川普在致詞時提及剛剛結束的美韓會談表...

川金不見面 北韓射飛彈回禮

美國總統川普廿九日訪韓前夕，北韓再度試射飛彈，是一周內第二度，且兩次試射都具備打擊亞太經濟合作（ＡＰＥＣ）峰會主辦地慶州...

