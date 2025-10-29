APEC聚焦人工智慧 林信義：AI雙面刃應以人為本

二○二五年亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）聚焦人工智慧（ＡＩ）、人口變遷等議題，台灣領袖代表林信義廿九日表示，先進科技發展是雙面利刃，既能興利、也能危害，台灣應以增進人民幸福為前提，用「以人為本」的精神發展ＡＩ。

中央社報導，林信義廿九日晚間宴請企業代表，他致詞時表示，今年ＡＰＥＣ會議主辦國南韓以連結、創新與繁榮為辦會主題，聚焦在ＡＩ、人口變遷、文化與時尚產業帶來的衝擊。

林信義表示，科技發展要能增進人民幸福，才有價值，在此基礎上，才有資格去使用這把利刃（科技），這也是台灣主張ＡＩ「以人為本」的原因。

林信義向在場企業代表轉達總統賴清德在ＡＰＥＣ經濟領袖會議（ＡＥＬＭ）代表團行前記者會上，希望向國際傳達的台灣三項重要主張，他表示，其一就是台灣正加速推動「以人為本」的ＡＩ發展，作為實現ＡＰＥＣ共同願景的助力。