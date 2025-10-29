APEC特派員在現場／反川反習示威 韓民眾分裂衝突

川習會登場前夕，南韓慶州湧現大小示威活動，有反美國總統川普的，也有反中國大陸國家主席習近平的。有示威者從首爾特地南下，在一個印著川普頭像和穿著標準川普式西裝的人士臉上，貼上不歡迎川普的紅牌，批評川普的關稅政策；右翼團體則反對中共滲透，批評現任總統李在明的外交政策親中。

正義黨主席權英國說，川普關稅破壞全球貿易秩序，還要求包含南韓在內的特定國家擴大對美投資；而各國領袖忙著討好川普，競相使出外交手段來爭取較低的關稅。

示威民眾輪流發言，稱川普增加關稅，還不重視環境與勞動權益，與主張貿易自由化的ＡＰＥＣ立場背道而馳。示威團體還提到，以色列剛宣布對加薩空襲，以美國為首的帝國主義根本是在破壞區域和平，反對川普進入ＡＰＥＣ會場。

韓國時報報導，另一組反美示威活動突破警方封鎖線，在川普與南韓總統李在明造訪博物館時，在距離建物一百公尺處抗議，雙方一度爆發推擠衝突。南韓警方執行嚴格維安，除了在示威周邊布控大量人力，還一度將持有車證與接駁車全部擋在管制區外，當時川普車隊正在移動。

包含自由大學的右翼團體則在市中心舉行反中示威，他們說，南韓正在被中國共產黨併吞，南韓提供的中國公民入境免簽政策，讓南韓民眾飽受暴力威脅。

也有示威人士主張，南韓前總統尹錫悅當初之所以實施戒嚴，背後有中國滲透的因素，目的是為了要抓中國間諜；他們批評，現任總統李在明外交路線親中，應該是跟台灣、日本和美國站在一起才是南韓正確的外交路線。

記者昨天下午路過慶州車站，遭一名南韓男子以韓文尾隨叫囂，最後以英文喊出「去你的中國」，反映南韓的反中情緒高漲的現狀。