南韓迎川普 最高規格21響禮炮

美國總統川普廿九日訪問南韓，與南韓總統李在明會談並出席亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會活動。首爾啟動最高層級國賓禮遇措施，鳴放象徵對國家元首最高敬意的廿一響禮炮，主辦地慶州實施最高等級維安，南韓也以新羅王朝時代王冠複製品作為禮物致贈川普。

川普廿九日上午抵達釜山金海國際機場，南韓外交部長趙顯迎接。現場舉行儀仗隊檢閱儀式，並鳴放象徵對國家元首最高敬意的廿一響禮炮。南韓政府表示，川普此次訪問屬於外國領袖訪韓最高規格的國賓禮遇。

在南韓，禮炮發射數依接待對象而異，總統、國王等國家元首為廿一響，副總統或總理則為十九響。

川普下機後，搭乘專用直升機「陸戰隊一號」前往慶州。當地已發布最高警戒等級「甲號非常令」，幾乎處於全面封鎖的「真空狀態」。

川普和李在明會談時，獲李在明致贈最高級別的國家勳章「無窮花大勳章」，以肯定川普在致力實現朝鮮半島和平的作為，川普獲贈勳章時說「我現在就想戴上」。

無窮花大勳章是南韓對外賓的最高敬意，中華民國前總統蔣中正也曾於一九六六年和夫人宋美齡一起獲贈，南韓時任總統為朴正熙；特製王冠則代表韓國古代王朝的文化遺產與歷史榮耀。

李在明也贈送川普一只以朝鮮歷史上新羅王朝金冠為原型的王冠，做為見面禮，川普直呼「非常特別」。

這頂王冠以新羅王朝金冠為原型，新羅是古代韓國三國之一，以精緻金工技術聞名。金冠象徵王權與榮耀，代表韓國悠久的歷史與文化。

川李的午餐主題也定調為「韓國風味遇上美國精神，以味道慶祝長久友誼」，著重慶州及附近沿海特色菜，並融入美國元素。沙拉裡有蝦子等海鮮配上韓國香草和千島醬，旨在象徵川普「在家鄉紐約的成功故事」。主菜以「韓式誠意拼盤」方式呈現，主打軟嫩美國牛製成的燉牛小排，搭配栗子、菇類和紅白蘿蔔。