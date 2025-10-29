川李會 同意南韓需發展核潛艦

美國總統川普廿九日在南韓國立慶州博物館與南韓總統李在明舉行第二次「川李會」，兩人同意南韓需要發展核動力潛艦。會後川普表示美韓敲定貿易協議，南韓總統辦公室政策室長金容範表示，韓美關稅談判就三千五百億美元投資美國細節達成協議，至於半導體關稅，南韓的稅率不會相對台灣不利。

韓聯社等外媒廿九日報導，根據協議，南韓輸美商品的對等關稅稅率將是百分之十五，輸美汽車和零件關稅從百分之廿五降至百分之十五，與對手日本相同。這與美韓七月宣布達成的初步協議一致。

至於南韓對美投資三千五百億美元承諾，金容範表示，其中二千億美元將以現金分期進行，一千五百億美元分配在造船合作，每年上限二百億美元，「由於這些投資將依業務進度進行，且在每年限額二百億美元內，投資將保持在南韓外匯市場可吸收的範圍，進而將對市場的影響降到最低」。金容範表示，南韓企業將主導造船合作的項目，包括直接投資和貸款擔保。

根據最終條款，南韓藥品和木材產品也將獲得最惠國待遇；飛機零件、學名藥和美國未生產的自然資源，將豁免關稅。

至於半導體，金容範說，南韓不會被徵收相對該產業主要對手台灣還不利的關稅水準。

美韓也同意在投資金額回收之前平分利潤，南韓還爭取到一項保障條款，若美方在未經適當委員會審查的情況下要求投資，韓方可要求進一步磋商。

對於南韓宣布的協議細節，白宮方面尚未回應。法新社報導，川普稍早被問及是否已達成協議時說，「我們達成了」。川普隨後與李在明等亞太經合會與會領袖共進晚餐時說，協議「差不多」已敲定。

南韓國家安保室室長魏聖洛在一場簡報會說，川普和李在明已一致同意南韓需要發展核動力潛艦。

李在明說，他將增加南韓軍事開支來減輕美國的「負擔」。他在與川普開始雙邊會談前說，希望使韓美同盟現代化；南韓目前國防預算約是北韓ＧＤＰ的一點四倍，「相當可觀」，但李在明說，知道持續減輕美國軍事和防衛負擔「對我們來說很重要」，因此韓方將繼續增加軍費。

韓聯社報導，李在明對川普說，希望川普讓南韓取得核動力潛艦所需燃料，川普同意南韓需要核動力潛艦。

李在明說，柴油動力潛艦的水下導航能力受限，限制南韓軍方追蹤北韓或中國潛艦的能力。李在明強調，這項請求的目標不是打造搭載核武的潛艦，「若燃料供應獲准，我們可打造數艘搭載傳統武器的潛艦，用我們自身科技捍衛朝鮮半島周邊水域，最終減輕美軍負擔」。