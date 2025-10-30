川普談兩岸議題 台灣就是台灣

川習會確定舉行，川普表示，不確定是否會談到台灣議題，他猜習近平也許會想問，「但其實沒什麼好問的，台灣就是台灣」。

川普搭乘空軍一號從日本飛往韓國途中接受隨行媒體訪問。被問及預期習近平將如何在台灣議題上施壓，川普回應道，不確定是否會談到台灣議題，習近平也許會想問，「但其實沒什麼好問的，台灣就是台灣」。

川普啟程出訪亞洲前在白宮受訪時曾表示，會和習近平談到台灣，還說「很尊重台灣」。

總統府發言人郭雅慧昨（29）日受訪時表示，台灣會持續跟美國保持密切聯繫。有關川習會，郭雅慧表示，我方持續關注美中溝通，也樂見美中領袖之間展開交流跟對話。任何有助於區域和平穩定發展，能降低區域衝突的努力，都表達正面樂觀看待。她特別感謝美國長期以來對台灣安全、民主的堅定支持。

關於台灣，川普還說，「我們正把許多晶片製造商帶到美國」，全球第一的晶片製造商正在亞利桑那州建造龐大的工廠來生產晶片。他所指的是台積電。

台積電為全球最大晶圓代工廠，繼原本規劃在美國亞利桑那州興建3座晶圓廠後，3月初宣布將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及一間研發中心。

川普也提到AI晶片大廠輝達，並說「我們正把許多台灣的產業帶回美國」。

他認為兩年內，美國將占全球晶片市場的40%到50%，「這正在發生，我不確定這是否是因為關稅的關係，也可能是因為他們有點擔心一些事情」，但他未進一步說明。

川普這趟亞洲行已先後訪問馬來西亞、日本，最後一站是南韓。