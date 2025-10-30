川普談兩岸議題 台灣就是台灣

快訊

經濟日報／ 國際中心、記者歐芯萌／綜合報導

川習會確定舉行，川普表示，不確定是否會談到台灣議題，他猜習近平也許會想問，「但其實沒什麼好問的，台灣就是台灣」。

川普搭乘空軍一號從日本飛往韓國途中接受隨行媒體訪問。被問及預期習近平將如何在台灣議題上施壓，川普回應道，不確定是否會談到台灣議題，習近平也許會想問，「但其實沒什麼好問的，台灣就是台灣」。

川普啟程出訪亞洲前在白宮受訪時曾表示，會和習近平談到台灣，還說「很尊重台灣」。

總統府發言人郭雅慧昨（29）日受訪時表示，台灣會持續跟美國保持密切聯繫。有關川習會，郭雅慧表示，我方持續關注美中溝通，也樂見美中領袖之間展開交流跟對話。任何有助於區域和平穩定發展，能降低區域衝突的努力，都表達正面樂觀看待。她特別感謝美國長期以來對台灣安全、民主的堅定支持。

關於台灣，川普還說，「我們正把許多晶片製造商帶到美國」，全球第一的晶片製造商正在亞利桑那州建造龐大的工廠來生產晶片。他所指的是台積電。

台積電為全球最大晶圓代工廠，繼原本規劃在美國亞利桑那州興建3座晶圓廠後，3月初宣布將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及一間研發中心。

川普也提到AI晶片大廠輝達，並說「我們正把許多台灣的產業帶回美國」。

他認為兩年內，美國將占全球晶片市場的40%到50%，「這正在發生，我不確定這是否是因為關稅的關係，也可能是因為他們有點擔心一些事情」，但他未進一步說明。

川普這趟亞洲行已先後訪問馬來西亞、日本，最後一站是南韓。

相關新聞

川習周四可能會晤3、4小時 川普：台灣就是台灣

「川習會」今預定在南韓釜山登場，美國總統川普昨日從日本飛往南韓途中說，中國大陸國家主席習近平可能會想聊台灣，但川普認為沒...

川習會前夕…大陸恢復購美國黃豆 川普預告降芬太尼相關關稅

美國總統川普與中國國家主席習近平今天會面，就在「川習會」登場前夕，外媒報導，中國大陸將恢復採購美國黃豆，被視為中美貿易戰出現緩和跡象的最新訊號。川普昨天預告，兩人會面預計將下調對中國的芬太尼相關關稅，有望解決「許多問題」；華爾街日報也報導，北京若採取行動，減少製作芬太尼的先驅化學物質出口，美國原本對中國商品課徵百分之廿芬太尼相關關稅可望減半。知情人士也說，美中將相互調降船隻港口費。

CNN：與美平起平坐 中國已勝利

「川習會」今天登場，ＣＮＮ分析，對中國國家主席習近平而言，這場歷史性會面展示北京長期追求目標，即「中國在全球舞台上與美國平起平坐」時刻，無論會談結果如何，對中國都是一場勝利。

川習會擬談台灣？ 美眾議員籲川普堅定對台承諾

川習會進入倒數計時，美國聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）29日表示，美國總統川普若想在川...

1張圖看高市早苗贏得「川心大悅」 運用川普和安倍的「絆」見外交手腕

美國總統川普日前與日本首相高市早苗首次會晤，給予高度評價，「她作為首位日本女首相，應該會作為一名偉人在歷史留名」。政治評...

南韓同意投資3500億美元 川普：允許南韓打造核子潛艇

美國總統川普亞洲行的最後一站抵達南韓，川普30日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，南韓已經同...

