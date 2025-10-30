川習會面前夕 陸恢復買美大豆

川習會登場前夕，大陸國企中糧集團傳出本周恢復購買了三船美國大豆，結束長達數月的採購空窗期，也為兩國元首會面製造良好氛圍。

路透引述消息人士指稱，中糧集團購買了約18萬噸大豆，將於12月和1月透過太平洋西北沿岸港口裝運。

大豆是美中貿易談判的關鍵議題之一。此前，美國財長貝森特受訪時表示，中國已準備好達成協議，而中方將「大量」購買美國大豆，美國大豆種植戶將會「非常高興」。

分析指出，隨著中國大陸過去幾年來的貿易與經濟格局轉變，川習會預料將達成的大豆採購協議，帶給美國大豆生產商的效益可能遠小於2020年美中結束上次貿易戰的情況。

大陸作為全球最大的大豆進口國，在今年秋季美國大豆收成後，一直避免採購美國貨源，並轉而向巴西、阿根廷等南美供應商採購，將大豆作為貿易戰談判籌碼，此舉促使美國農民損失數十億美元銷售收入。

考慮到大陸最近從南美進口的大單，這筆採購不太能被視為對美國大豆需求的大幅恢復。Marex集團董事伊托認為，「中國現在的議價能力遠超以往」，預期中國大陸截至明年1月底對美國黃豆的需求量不會超過800萬噸。