川習會面前夕 陸恢復買美大豆

經濟日報／ 記者陳湘瑾、國際中心／綜合報導

川習會登場前夕，大陸國企中糧集團傳出本周恢復購買了三船美國大豆，結束長達數月的採購空窗期，也為兩國元首會面製造良好氛圍。

路透引述消息人士指稱，中糧集團購買了約18萬噸大豆，將於12月和1月透過太平洋西北沿岸港口裝運。

大豆是美中貿易談判的關鍵議題之一。此前，美國財長貝森特受訪時表示，中國已準備好達成協議，而中方將「大量」購買美國大豆，美國大豆種植戶將會「非常高興」。

分析指出，隨著中國大陸過去幾年來的貿易與經濟格局轉變，川習會預料將達成的大豆採購協議，帶給美國大豆生產商的效益可能遠小於2020年美中結束上次貿易戰的情況。

大陸作為全球最大的大豆進口國，在今年秋季美國大豆收成後，一直避免採購美國貨源，並轉而向巴西、阿根廷等南美供應商採購，將大豆作為貿易戰談判籌碼，此舉促使美國農民損失數十億美元銷售收入。

考慮到大陸最近從南美進口的大單，這筆採購不太能被視為對美國大豆需求的大幅恢復。Marex集團董事伊托認為，「中國現在的議價能力遠超以往」，預期中國大陸截至明年1月底對美國黃豆的需求量不會超過800萬噸。

大豆 美國

川習周四可能會晤3、4小時 川普：台灣就是台灣

「川習會」今預定在南韓釜山登場，美國總統川普昨日從日本飛往南韓途中說，中國大陸國家主席習近平可能會想聊台灣，但川普認為沒...

川習會前夕…大陸恢復購美國黃豆 川普預告降芬太尼相關關稅

美國總統川普與中國國家主席習近平今天會面，就在「川習會」登場前夕，外媒報導，中國大陸將恢復採購美國黃豆，被視為中美貿易戰出現緩和跡象的最新訊號。川普昨天預告，兩人會面預計將下調對中國的芬太尼相關關稅，有望解決「許多問題」；華爾街日報也報導，北京若採取行動，減少製作芬太尼的先驅化學物質出口，美國原本對中國商品課徵百分之廿芬太尼相關關稅可望減半。知情人士也說，美中將相互調降船隻港口費。

CNN：與美平起平坐 中國已勝利

「川習會」今天登場，ＣＮＮ分析，對中國國家主席習近平而言，這場歷史性會面展示北京長期追求目標，即「中國在全球舞台上與美國平起平坐」時刻，無論會談結果如何，對中國都是一場勝利。

川習會擬談台灣？ 美眾議員籲川普堅定對台承諾

川習會進入倒數計時，美國聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）29日表示，美國總統川普若想在川...

1張圖看高市早苗贏得「川心大悅」 運用川普和安倍的「絆」見外交手腕

美國總統川普日前與日本首相高市早苗首次會晤，給予高度評價，「她作為首位日本女首相，應該會作為一名偉人在歷史留名」。政治評...

南韓同意投資3500億美元 川普：允許南韓打造核子潛艇

美國總統川普亞洲行的最後一站抵達南韓，川普30日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，南韓已經同...

