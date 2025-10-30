川習會面前夕 陸恢復買美大豆
川習會登場前夕，大陸國企中糧集團傳出本周恢復購買了三船美國大豆，結束長達數月的採購空窗期，也為兩國元首會面製造良好氛圍。
路透引述消息人士指稱，中糧集團購買了約18萬噸大豆，將於12月和1月透過太平洋西北沿岸港口裝運。
大豆是美中貿易談判的關鍵議題之一。此前，美國財長貝森特受訪時表示，中國已準備好達成協議，而中方將「大量」購買美國大豆，美國大豆種植戶將會「非常高興」。
分析指出，隨著中國大陸過去幾年來的貿易與經濟格局轉變，川習會預料將達成的大豆採購協議，帶給美國大豆生產商的效益可能遠小於2020年美中結束上次貿易戰的情況。
大陸作為全球最大的大豆進口國，在今年秋季美國大豆收成後，一直避免採購美國貨源，並轉而向巴西、阿根廷等南美供應商採購，將大豆作為貿易戰談判籌碼，此舉促使美國農民損失數十億美元銷售收入。
考慮到大陸最近從南美進口的大單，這筆採購不太能被視為對美國大豆需求的大幅恢復。Marex集團董事伊托認為，「中國現在的議價能力遠超以往」，預期中國大陸截至明年1月底對美國黃豆的需求量不會超過800萬噸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言