快訊

全球暖化玉山也遭殃 氣象署曝數據佐證：變得更熱、更少寒冷

川普會晤李在明 同意南韓需發展核動力潛艦

符合外界預期…美聯準會宣布今年二度降息 調降1碼

川普亞洲行特報／川習會登場 川普：與習近平會談將非常順利

經濟日報／ 記者陳宥菘、國際中心／綜合報導
美國總統川普29日在南韓表示，當地30日上午將會晤中國大陸國家主席習近平。 路透
美國總統川普29日在南韓表示，當地30日上午將會晤中國大陸國家主席習近平。 路透

美國總統川普29日在南韓表示，當地30日上午將會晤中國大陸國家主席習近平，會談時間大約三至四小時，之後他就打道回府。他並重申，這場會談將非常順利。白宮稍後宣布，兩國元首會面的確切時間為當地30日上午11時（台灣30日上午10時）。

白宮已多次預告，美中兩國領導人預定30日在APEC期間會談。川普29日再度表示，美中之間會達成協議，「這將是對美中兩國都有利的偉大協議」。大陸外交部到29日下午終於官宣「習川會」，表示兩人將就「事關中美關係的戰略性、長遠性問題深入溝通」，大陸願同美方共同努力，推動此次會晤取得「積極成果」。

川習會重點預告
川習會重點預告

這將是川普第二任期以來，兩人首次面對面會晤，而今年以來兩人已通過三次電話。

大陸外交部發言人郭嘉昆29日下午表示，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，兩人將就「事關中美關係的戰略性、長遠性問題深入溝通」。他並指，大陸願同美方共同努力，推動此次會晤取得「積極成果」，為中美關係穩定發展作出新指引，注入新動力。又說，「會適時發布會晤具體情況」。

川普29日透露，預料將調降對中國大陸加徵的芬太尼關稅稅率。他搭乘空軍一號前往南韓途中表示， 「我預期會調降（中國的芬太尼）關稅，因為我相信他們將在芬太尼問題上幫助我們」，他預期北京會「採取行動」，與他直接合作，處理製造芬太尼關鍵原料出口的問題。川普已以中國大陸未能抑制芬太尼化學原料出口，對陸貨加徵20%關稅，在當前的關稅戰休兵期依然持續課徵。

川普未透露關稅調降幅度，但根據華爾街日報報導，川普考慮最多調降10個百分點。針對川普上述對芬太尼的相關說法，郭嘉昆回應稱，大陸在這個問題上的立場是一貫的、明確的。


延伸閱讀

經濟學人：川習會料促成休戰非協議　為川普訪中鋪路

川普 關稅

延伸閱讀

當世界各國忙著巴結美國 川普卻盡全力哄他開心

6國大咖也到場！美韓幾近敲定貿易協議 川普赴李在明晚宴吐這句

習近平態度強硬 川習會改變美對台政策？川普不提台灣就是好消息

無法協調合適時機 川普：亞洲行未能與金正恩會面

相關新聞

川習周四可能會晤3、4小時 川普：台灣就是台灣

「川習會」今預定在南韓釜山登場，美國總統川普昨日從日本飛往南韓途中說，中國大陸國家主席習近平可能會想聊台灣，但川普認為沒...

川習會前夕…大陸恢復購美國黃豆 川普預告降芬太尼相關關稅

美國總統川普與中國國家主席習近平今天會面，就在「川習會」登場前夕，外媒報導，中國大陸將恢復採購美國黃豆，被視為中美貿易戰出現緩和跡象的最新訊號。川普昨天預告，兩人會面預計將下調對中國的芬太尼相關關稅，有望解決「許多問題」；華爾街日報也報導，北京若採取行動，減少製作芬太尼的先驅化學物質出口，美國原本對中國商品課徵百分之廿芬太尼相關關稅可望減半。知情人士也說，美中將相互調降船隻港口費。

CNN：與美平起平坐 中國已勝利

「川習會」今天登場，ＣＮＮ分析，對中國國家主席習近平而言，這場歷史性會面展示北京長期追求目標，即「中國在全球舞台上與美國平起平坐」時刻，無論會談結果如何，對中國都是一場勝利。

川習會擬談台灣？ 美眾議員籲川普堅定對台承諾

川習會進入倒數計時，美國聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）29日表示，美國總統川普若想在川...

1張圖看高市早苗贏得「川心大悅」 運用川普和安倍的「絆」見外交手腕

美國總統川普日前與日本首相高市早苗首次會晤，給予高度評價，「她作為首位日本女首相，應該會作為一名偉人在歷史留名」。政治評...

南韓同意投資3500億美元 川普：允許南韓打造核子潛艇

美國總統川普亞洲行的最後一站抵達南韓，川普30日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，南韓已經同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。