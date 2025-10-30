川普亞洲行特報／川習會登場 川普：與習近平會談將非常順利

美國總統川普29日在南韓表示，當地30日上午將會晤中國大陸國家主席習近平，會談時間大約三至四小時，之後他就打道回府。他並重申，這場會談將非常順利。白宮稍後宣布，兩國元首會面的確切時間為當地30日上午11時（台灣30日上午10時）。

白宮已多次預告，美中兩國領導人預定30日在APEC期間會談。川普29日再度表示，美中之間會達成協議，「這將是對美中兩國都有利的偉大協議」。大陸外交部到29日下午終於官宣「習川會」，表示兩人將就「事關中美關係的戰略性、長遠性問題深入溝通」，大陸願同美方共同努力，推動此次會晤取得「積極成果」。

川習會重點預告

這將是川普第二任期以來，兩人首次面對面會晤，而今年以來兩人已通過三次電話。

大陸外交部發言人郭嘉昆29日下午表示，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，兩人將就「事關中美關係的戰略性、長遠性問題深入溝通」。他並指，大陸願同美方共同努力，推動此次會晤取得「積極成果」，為中美關係穩定發展作出新指引，注入新動力。又說，「會適時發布會晤具體情況」。

川普29日透露，預料將調降對中國大陸加徵的芬太尼關稅稅率。他搭乘空軍一號前往南韓途中表示， 「我預期會調降（中國的芬太尼）關稅，因為我相信他們將在芬太尼問題上幫助我們」，他預期北京會「採取行動」，與他直接合作，處理製造芬太尼關鍵原料出口的問題。川普已以中國大陸未能抑制芬太尼化學原料出口，對陸貨加徵20%關稅，在當前的關稅戰休兵期依然持續課徵。

川普未透露關稅調降幅度，但根據華爾街日報報導，川普考慮最多調降10個百分點。針對川普上述對芬太尼的相關說法，郭嘉昆回應稱，大陸在這個問題上的立場是一貫的、明確的。



延伸閱讀

經濟學人：川習會料促成休戰非協議 為川普訪中鋪路