聽新聞
0:00 / 0:00
慶州或釜山 川習會地點鬧雙胞？陸駐美大使館推文有玄機
全球矚目的川習會將於明天登場，白宮和新華社的報導卻出現地點出入，韓聯社報導指，不清楚是不是由於白宮工作人員的疏忽發生錯誤，或者峰會地點的確發生變化。
白宮宣布，美國總統川普將於南韓時間30日上午11時在「慶州」舉行與中國國家主席習近平的峰會；根據白宮規畫，川普將在12時55分離開南韓，返回白宮。
就在白宮發出行程預告後的15分鐘內，中國駐美大使館推文重申，雙方將在「釜山」會晤，討論雙邊關係和共同利益之議題；中國駐美大使館發言人劉鵬宇很快轉發，用特殊記號標注在釜山會晤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言