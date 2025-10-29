川習會明天「這個時間」登場 美股期指揚

美國白宮宣布，美國總統川普將與中國大陸領導人習近平，在南韓時間30日上午11點（台灣時間上午10點）會面。全球前兩大經濟體的領袖會晤，意在緩和雙邊的緊張關係。美股期指29日齊揚。

川普說，他預料會調降對陸關稅，並與習近平討論輝達Blackwell人工智慧（AI）晶片事宜。他29日搭機飛往南韓時向記者表示，他預計會下調關稅，是相信中方會協助美國處理芬太尼（fentanyl）問題。