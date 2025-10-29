南韓國安高官：川普同意南韓需開發核動力潛艦能力

快訊

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普（左）29日在南韓慶州的晚宴上，與南韓總統李在明（右）舉杯。美聯社
美國總統川普（左）29日在南韓慶州的晚宴上，與南韓總統李在明（右）舉杯。美聯社

美國總統川普29日會晤南韓總統李在明，韓國前鋒日報當天報導，南韓國家安保室室長魏聖洛在一場簡報會說，川、李已一致同意南韓需要發展核動力潛艦

魏聖洛談到當天「川李會」成果時說，川普表示同意南韓需要發展核動力潛艦能力，也建議雙方繼續後續磋商；川普承認情態正發生變化，「例如北韓的核動力潛艦建造」。

李在明當天稍早會晤川普時已說，希望川普讓南韓取得核動力潛艦所需燃料。李在明說，柴油動力潛艦的水下導航能力受限，限制南韓軍方追蹤北韓或中國大陸潛艦的能力。李在明也強調，這項請求的目標不是打造搭載核武的潛艦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

