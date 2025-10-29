快訊

韓美敲定關稅協議！韓輸美半導體關稅比照台灣 對美現金投資2000億

韓美敲定關稅協議！韓輸美半導體關稅比照台灣 對美現金投資2000億

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普（左）29日與南韓總統李在明（右）在慶州出席晚宴。美聯社
美國總統川普（左）29日與南韓總統李在明（右）在慶州出席晚宴。美聯社

韓聯社等外媒29日報導，南韓總統辦公室政策室長金容範當天說，南韓已與美國在關稅談判就細節達成協議，南韓輸美商品的對等關稅稅率將是15%，雙方也同意將輸美汽車和其零件關稅從25%降至15%，與對手日本相同。至於半導體關稅，南韓的稅率不會相對台灣不利。

至於南韓對美投資3500億美元的承諾，金容範說，其中2000億美元將以現金分期進行，1500億美元分配在造船合作，每年上限200億美元，「由於這些投資將依業務進度進行，且在每年限額200億美元內，投資將保持在韓國外匯市場可吸收的範圍，進而將對市場的影響降到最低」。

金容範說，南韓企業將主導造船合作的項目，包括直接投資和貸款擔保。

根據最終條款，美國對南韓商品對等關稅，及對汽車的產業關稅稅率將從25%降至15%，這與美韓7月宣布達成的初步協議一致。南韓藥品和木材產品也將獲得最惠國待遇；飛機零件、學名藥和非美國生產的自然資源，將豁免關稅。

至於半導體，金容範說，南韓不會被徵收相對該產業主要對手台灣還不利的關稅水準。

關稅 南韓 川普 半導體

延伸閱讀

川普關稅戰攪亂全球貿易 川習會後可能會有3種情境

美中繞大圈 回到貿戰前局勢 仍在稀土、黃豆、關稅拉鋸

台灣代表團有望在APEC場邊會晤川普官員？成員：持續爭取

攸關美韓同盟未來 川普李在明峰會關鍵議題一次看

相關新聞

韓美敲定關稅協議！韓輸美半導體關稅比照台灣 對美現金投資2000億

韓聯社等外媒29日報導，南韓總統辦公室政策室長金容範當天說，南韓已與美國在關稅談判就細節達成協議，南韓輸美商品的對等關稅...

6國大咖也到場！美韓幾近敲定貿易協議 川普赴李在明晚宴吐這句

美國總統川普今抵達南韓慶州，晚間南韓總統李在明做東，在下榻的飯店與六國領袖共進晚餐。川普在致詞時提及剛剛結束的美韓會談表...

南韓國安高官：川普同意南韓需開發核動力潛艦能力

美國總統川普29日會晤南韓總統李在明，韓國前鋒日報當天報導，南韓國家安保室室長魏聖洛在一場簡報會說，川、李已一致同意南韓...

川普：明與習會談三小時 已與南韓達成貿易協議

美國總統川普29日抵達南韓，在APEC晚宴上他表示，與南韓基本上已敲定貿易協議，並表示明（30）日上午將與中國大陸國家主...

川普赴APEC企業領袖峰會午宴 稱美韓貿易協議即將達成

美國總統川普（Donald Trump）今天在亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會午宴上對與會者表示，與韓國的貿易協...

經濟學人：川習會料促成休戰而非協議 為川普訪中鋪路

美國總統川普和中國國家主席習近平明天將在南韓會談，這將是今年最重要的政治會談，兩人自2019年以來未曾同桌對談，市場一片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。