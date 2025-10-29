韓美敲定關稅協議！韓輸美半導體關稅比照台灣 對美現金投資2000億

韓聯社等外媒29日報導，南韓總統辦公室政策室長金容範當天說，南韓已與美國在關稅談判就細節達成協議，南韓輸美商品的對等關稅稅率將是15%，雙方也同意將輸美汽車和其零件關稅從25%降至15%，與對手日本相同。至於半導體關稅，南韓的稅率不會相對台灣不利。

至於南韓對美投資3500億美元的承諾，金容範說，其中2000億美元將以現金分期進行，1500億美元分配在造船合作，每年上限200億美元，「由於這些投資將依業務進度進行，且在每年限額200億美元內，投資將保持在韓國外匯市場可吸收的範圍，進而將對市場的影響降到最低」。

金容範說，南韓企業將主導造船合作的項目，包括直接投資和貸款擔保。

根據最終條款，美國對南韓商品對等關稅，及對汽車的產業關稅稅率將從25%降至15%，這與美韓7月宣布達成的初步協議一致。南韓藥品和木材產品也將獲得最惠國待遇；飛機零件、學名藥和非美國生產的自然資源，將豁免關稅。

至於半導體，金容範說，南韓不會被徵收相對該產業主要對手台灣還不利的關稅水準。