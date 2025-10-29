聽新聞
6國大咖也到場！美韓幾近敲定貿易協議 川普赴李在明晚宴吐這句
美國總統川普今抵達南韓慶州，晚間南韓總統李在明做東，在下榻的飯店與六國領袖共進晚餐。川普在致詞時提及剛剛結束的美韓會談表示，美韓幾近敲定貿易協議。
川普說，「我們跟南韓今天舉行了很棒的會議，敲定很多事情⋯我們達成協議，幾乎可以定案，一項貿易協議。我們也討論了其他可以一起投入的國安事務。我認為我們在很多重要事務上，快要達成共識」。
李在明稍早與川普舉行雙邊會談，接著在川普下榻的希爾頓飯店，做東宴請川普和加拿大、澳洲、紐西蘭、泰國、越南及新加坡領袖。
李在明說，「川普總統今天加入我們，我們都是美國的盟邦及友人」；當前全球面臨諸多挑戰，值此時刻，各國的協同合作比起以往更加重要。李在明接著率眾舉杯祝賀晚宴。
川普則主動提到，他期待明天要跟中國大陸國家主席習近平會面，相信會談出令雙方都滿意的結果；接著他就會啟程返回美國。
