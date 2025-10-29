川普赴APEC企業領袖峰會午宴 稱美韓貿易協議即將達成

美國總統川普（Donald Trump）今天在亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會午宴上對與會者表示，與韓國的貿易協議很快就會達成。

路透社報導，川普今天出席在韓國慶州市舉行的APEC企業領袖峰會午宴並發表演說。他首先讚揚韓國主辦單位，說他「很高興能與這麼多具有遠見的創新者與產業巨擘再度齊聚一堂」。

川普並稱韓國總統李在明是個「了不起的人」，並補充道：「大韓民國是美國珍貴的朋友與緊密的盟友。韓國確實是全世界最傑出的國家之一。在這座半島上，韓國人民締造了經濟發展奇蹟，全球都應該以你們的成就為榜樣。」

根據法新社，川普還說，美韓兩國「擁有非常特殊的關係與連結」，「事實上，我們正在造船產業上跟你們合作」。

「朝鮮日報」報導，川普指出，自己這次訪問亞洲，與馬來西亞、柬埔寨、日本達成貿易協議，「與韓國也即將達成協議」。

川普還提到明天將與中國國家主席習近平會面，達成美中貿易協議。他表示：「像這樣對話談判並達成協議遠比衝突來得好，也比戰爭來得好。」

韓國之前允諾對美投資3500億美元，但雙方對這項承諾各執一詞。川普結束演說後，下午與李在明會面討論貿易。