經濟學人：川習會料促成休戰而非協議 為川普訪中鋪路

美國總統川普和中國國家主席習近平明天將在南韓會談，這將是今年最重要的政治會談，兩人自2019年以來未曾同桌對談，市場一片樂觀。不過英國新聞週刊經濟學人（Economist）指出，外界普遍認為，屆時若有任何協議出爐，極可能只是休戰，而非全面協議，這些協議可能為川普明年初訪中鋪路。

川普近日表示：「我非常尊重習主席，我相信他非常喜歡我，也很尊重我。」這位美國領導人押注個人魅力，希望在這次會談取得突破。

過去一個月對這兩個超級大國來說並不輕鬆。10月9日，中國對稀土出口祭出全面新管制，這些元素對消費電子產品到軍事裝備的製造皆不可或缺。作為回應，川普威脅自11月1日起，對中國進口商品加徵100%額外關稅。除此之外，還有企業列入黑名單、港口費用之爭與大豆糾紛。這項會談之所以能順利舉行，正是美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國副總理何立峰上週末在馬來西亞協商的成果。

本輪談判分為三個困難層級。首先，最容易處理的是關稅問題。這項議題最有可能取得進展。中美雙方關稅已壓縮雙邊貿易，9月中國對美出口較去年同期大減27%。貝森特指出，額外100%關稅的威脅「實際上」已擱置。原定11月10日實施的一批新關稅也可能延後。而用來懲罰中國企業涉及芬太尼（fentanyl）貿易、原訂徵收的另一道20%關稅，甚至有望取消，川普7月曾稱中國已在遏制該藥物流動方面「取得重大進展」。

即使做出這些讓步，根據澳洲澳盛銀行（ANZ）經濟學家邢兆鵬分析，中國商品的實際關稅仍將維持在20%至30%之間。

作為某些關稅減免的交換，中國極可能承諾大舉採購美國大豆。中國近年已轉向巴西作為主要供應國。去年，大豆是美國對中國出口的最大宗單一商品，為向來支持川普的美國中西部農民帶來約126億美元收益。但今年，中國迴避採購美國大豆。如今願意進口，對習近平來說算是低成本讓步，畢竟等到其他供應來源耗盡，中國年底還是會需要美國大豆。

其他有望達成協議的領域，還包括港口費用。雙方近期互相對對方貨輪加徵額外港口費，此次會談有望互撤。中國也可能為美國版的TikTok順利轉手給美國業者開綠燈。這對習近平來說輕而易舉，容易讓兩位領導人提升國內政治聲望。

談判第二個層級則更困難，涉及對雙邊貿易、智慧財產權與資本流動的新限制。稀土便是這類問題之一。貝森特聲稱，中方將把稀土出口管制措施延後一年實施，「以利重新評估」。中國官員尚未正式回應；但考量中國對稀土市場的主導地位，全面取消新規幾無可能。

研究公司Plenum的陳龍認為，延後執行此措施，中國預期美方也會同步放寬自身出口管制。長久以來，美國限制向中國銷售先進半導體。不過，若能用稀土換取先進晶片的進口權，對習近平來說不失為重大勝利。

最棘手、第三層級的談判議題，則是地緣政治。川普希望俄羅斯結束對烏克蘭的戰爭，而中國可能有施力空間。習近平則力圖讓川普調整對台立場，也許希望川普明言「反對」台灣獨立。目前美國政策僅為「不支持」獨立。

不過，習近平迄今並無打算勸普丁（VladimirPutin）追求和平的跡象。川普團隊則強調，美國不會為了貿易協議改變對台政策。由於川普行事不可預測，對處於不確定中的亞洲盟友來說，這恐怕難以安心。

若本次協議聚焦於最容易妥協的部分，可能為川普明年初訪中鋪路，屆時部分棘手議題才有望被討論。就算僅是短暫歇火，雙方也未必吃虧。中國可趁機培訓人力以落實新稀土規範，而美國則可準備針對反擊中國的其他措施，例如限制飛機零件或晶片設計先進軟體流向中國。

過去經驗顯示，這兩個互不信任的超級大國即使談成協議，往往難以持久。今年已有多個暫時休戰破裂。雙方上一次達成的大型協議，是2020年的「第一階段貿易協議」。近期，美國貿易代表署已宣布對中國「疑似未履行」該協議啟動調查。這一切都讓各界對美中涵蓋最棘手議題的新協議不敢樂觀。