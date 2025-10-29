無法協調合適時機 川普：亞洲行未能與金正恩會面
美國總統川普今天表示，他未能在此次訪問南韓期間安排與北韓領導人金正恩會面，外界針對可能舉行川金高峰會的揣測就此打住。
法新社報導，川普早已表示，「很樂意」在這趟亞洲行期間與金正恩見面。如果發生，這會是自從川普上一任期以來，兩人首次會晤。
北韓對這項邀請尚未作出公開回應。
就在川普展開南韓之行的數小時前，平壤宣布已在西部海岸試射巡弋飛彈，表示這是在向平壤的「敵人」發出訊息。
川普指出：「我很了解金正恩…我們實在無法協調出合適時機。」
川普同時表示，他與南韓總統李在明舉行峰會時，將致力於「化解」南北韓之間的緊張情勢。
李在明曾表示，嚴格來說，南北韓至今仍處於戰爭狀態。他認為川普對金正恩的邀請「為朝鮮半島帶來強烈的溫暖與和平感覺」。
川普今天稍早曾表示，他預計於「不遠的將來」與金正恩會面。
他在空軍一號上向媒體表示：「在某個時間點，我們會與北韓接觸。我想他們有這個意願，而我也願意。」
在川普第一個任期內，兩人曾3度舉行備受矚目的高峰會。其中最近一次，而且是臨時安排的會面，地點選在分隔兩韓的板門店非軍事區（DMZ）。當時川普在推特發出邀請後，雙方臨時安排見面。
