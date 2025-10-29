習近平態度強硬 川習會改變美對台政策？川普不提台灣就是好消息

（德國之聲中文網）週三（10月29日）上午，美國總統川普搭乘空軍一號專機從日本出發，抵達這場亞洲行的第三站韓國。川普的行程包含會晤韓國總統李在明及企業界人士，但各界最關注的重頭戲，是週四（30日）川普與中國國家主席習近平的「川習會」。

本屆亞太經合組織峰會（APEC）由韓國慶州主辦，10月31日登場，但川普預計只待到30日，中國國家主席習近平則是從10月30日至11月1日停留韓國。韓媒《東亞日報》引述知情者說法稱，考慮到川普和習近平的行程、移動路線與安全，「川習會」可能不在APEC的慶州主會場舉行，而是在釜山金海機場的「翼峰樓」。

中國外交部29日證實習近平會在韓國釜山與川普會晤。這是川普今年1月重返白宮以來跟習近平第一場面對面會談，也是兩人時隔6年首次實體會面。29日赴韓之際，川普接受媒體訪問，樂觀看待這場「川習會」：「我們會跟習主席有很棒的會議，很多問題都會解決。」

「（美國）跟中國的關係非常好，所以我覺得這場會談對我們國家、對全世界都會有非常好的結果。」川普說，他預期跟中國達成「非常好的協議」。

川普稍早曾表示，川習會後，「中國會跟我合作」，美國也會調降對中國的關稅。今年初，為了施壓中國更積極打擊芬太尼流通，川普政府對中國加徵20%關稅。美中正處於貿易戰「休兵」，雙方在倫敦、日內瓦、斯德哥爾摩、馬德裡和吉隆坡舉行了五輪貿易談判，達成初步「框架」；現階段，若加上涉及芬太尼的關稅，美國對中國的總關稅累計稅率約為55%。

外界關注川習會能否促使中國鬆綁稀土管制、恢復採購美國大豆，並促成TikTok美國業務轉移協議。

值得注意的是，人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA，又稱英偉達）執行長黃仁勳也會到韓國參加APEC峰會，並發表主體演講。川普則說，他可能會在「川習會」跟習近平提及輝達「超級棒」的Blackwell處理器。

在美國高科技出口管制下，輝達無法出口最先進的晶片到中國，因此為中國設計「降規」產品。28日，黃仁勳在華府的開發者大會上再次強調中國市場重要性；中共剛發布的「十五五」規劃建議，則主張要實現「科技自立自強」，外界解讀中國希望擺脫被美國「卡脖子」的處境。

學者：如果川普未有對台表述 是「天大的好消息」

經貿之外，川習會另一個備受關注的議題是台灣。川普先前曾預告台灣議題已列入和習近平的談話議程，但29日改口稱「不確定」，「習近平可能會想問起這個議題。沒什麼好問的，台灣就是台灣。」

台灣社會有擔憂意見稱，美國可能會為了跟中國達成貿易協議，而「拋棄」台灣；《華爾街日報》9月底消息更稱，習近平不再滿足於拜登時期「不支持」台獨的表述，希望敦促川普進一步聲明美國「反對」台獨。不過，美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）25日曾表態，「沒有人在考慮」以疏遠台灣作為代價、換取美國面對中國的優惠貿易待遇。

對此，德州山姆休士頓州立大學政治學者翁履中告訴DW，過去幾任美國總統對台表述不一，但美國政府都強調「對台政策不變」；在這種情況下，川普身邊團隊可能會列出過去幾位總統不同的說法選項供他參考，例如「不支持」、甚或「堅決反對」台灣獨立。但對台灣而言，「這些選項都是傷害」，因為台灣內部對自身的信心會因美方表態而動搖。

「川普會說出一些跟台灣有關的話，一定是北京覺得不會傷耳、不會刺耳的話。」翁履中認為，西方媒體與智庫「都感覺到川普是願意配合北京的」，只要中國願意買美國大豆、放鬆稀土出口管制，川普就「願意說一點話，讓你覺得高興……如果川普什麼都沒說，那對台灣來說就真的是天大的好消息」。

新加坡國立大學政治學者莊嘉穎則向DW指出，如果美國對台政策改變，那同時也會涉及美國對日本、韓國、菲律賓乃至整個印太區域的政策變化；考慮到川普無法預測的行事風格，這樣的轉變並非不可能，但目前看來可能性不大。

對於川習會可能涉及台灣議題，台灣政府著重強調台美關係穩定。28日，台灣外交部長林佳龍說不擔心川普會「拋棄」台灣；29日，台灣國安局長蔡明彥表示，台美之間的溝通順暢，美方也會循例以外交管道向台灣說明川習會狀況。

習近平對川普態度轉趨強硬？

相較於2019年在日本大阪G20峰會場邊登場的川習會，這一次，專家預期習近平更加有備而來。

莊嘉穎說：「這次習近平覺得更有自信了，可能會更強硬一點推行自己的立場。有鑑於川普近期在關稅議題上看似進展順利，他可能也會覺得很有信心……雙方顯然會有一些互動討論，但習近平可能比較不會想妥協，這或許會引發川普更強烈的反應。」

翁履中認為，6年前，中國還不是很了解川普的行事風格與策略，但如今「研究得非常透徹」。觀察近期中國對川普加徵關稅等種種措施的回應，大多比較強硬，例如不買美國大豆一事，「這是有計劃在操作，所以現在就算川習會有鬆綁，還是可以解讀是中國已經做好各種準備，有一些是本來就預計要鬆手、拿出來作為折衝使用的」。

在上述兩位專家看來，即使美中之間在部分經貿議題互相退讓，這兩大強權更根本的分歧仍然存在。翁履中說，兩國「結構性的競爭格局」沒有改變，不會突然「變成好朋友」；莊嘉穎則指出，市場准入、中美貿易逆差、中企在美投資等議題，會是更難達成實質協議的部分。

莊嘉穎還提醒道，川習會之後的發展也同樣重要，「即使已達成協議，不管美國還是中國，都相當願意而且有能力隨時退出」。

